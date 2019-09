L' Africa impazzisce per Harry e Meghan

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 24 settembre 2019) Roberta Damiata Al loro secondo giorno di visita, i duchi del Sussexstanno facendo impazzire tutti tanto da essere stati soprannominati "amazing" Grandi elogi sono stati regalati oggi anel loro secondo giorno di visita in. Ma i più importanti sono di sicuro quelli che si sono scambiati l’un l’altro definendosi il miglior papà e la migliore mamma. La coppia reale è andata sulla spiaggia di Monwabisi, alla periferia di Città del Capo per visitare una fondazione che aiuta i bambini poveri. Hanno anche ricevuto ringraziamenti per il “Lunchbox Fund” uno dei quattro enti benefici fatto da donazioni pubbliche donate in seguito alla nascita di Archie, è è tra l’altro il più piccolo reale che abbia mai fatto un viaggio ufficiale. Come già fatto il primo giorno, la duchessa è uscita fuori dal protocollo, abbracciando e condividendo battute con i ...

melysenda : - melysenda : -