Fca Pomigliano | a ottobre previsto uno stop di sei giorni

Fca - rilancio di Pomigliano legato al suv Tonale. Il 4 settembre al Mise rinnovo “cassa” per 4.500 : I sindacati attendono l’ufficializzazione della produzione del nuovo suv Alfa Romeo Tonale a Pomigliano, per il rilancio dello stabilimento. Intanto il 4 settembre al Mise è in programma un incontro per il rinnovo della cassa integrazione per i 4.500 dipendenti. A Pomigliano si produce anche la Panda