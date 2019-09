Corte d' Assise | tre ergastoli per i membri del clan Spada

La Cassazione ha chiesto che la Corte d’assise di Como fissi un’udienza per valutare se possano essere avviati o no nuovi accertamenti sulla strage di Erba : La Cassazione ha accolto il ricorso dei legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi – condannati all’ergastolo per l’omicidio di quattro persone l’11 dicembre del 2006 a Erba, in provincia di Como – e ha chiesto alla Corte d’assise di Como di fissare