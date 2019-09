Ascanio Pacelli si commuove a Vieni da me parlando dei figli

Fonte : tvzap.kataweb

(Di martedì 24 settembre 2019) Isono pezzi di cuore. Lo sa beneche ospite di Caterina Balivo ada me nella puntata in onda martedì 24 settembre parla della famiglia costruita con Katia Pedrotti, conosciuta durante la quarta edizione del Grande Fratello, ma anche della sua carriera. “Io mi sento normale, grazie anche ai miei genitori mi sono sempre sentito una persona normale”, ammette facendo riferimento ai suoi titoli nobiliari. Le lacrime diBen presto spuntano le lacrime sul viso di, quando in studio vengono mostrate alcune sue foto in compagnia dei(Matilda 11 anni, Tancredi 6 anni). Nel commentarlesi emoziona: “Adoro i miei, li guardo e sono pazzo di loro”. Poi parla del rapporto con Katia: “Non esiste la famiglia del mulino bianco … la cosa mia e di Katia è come viviamo la normalità”. ...

novasocialnews : Ascanio Pacelli parla dei figli e si scioglie in lacrime: “Sono pazzo di loro” #novasocialnews #nonstopnews… - Noovyis : (Ascanio Pacelli in lacrime a Vieni da me. L’ex gieffino parla della moglie Katia Pedrotti e scoppia a piangere) P… - aeroforceso : RT @carmenFashionCr: Ascanio Pacelli, lacrime a Vieni da Me: parole su Katia Pedrotti e figli -