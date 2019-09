A 1anno e mezzo ingerisce hashish coca

Un bimbo di un anno eè stato ricoverato in Rianimazione a Palermo dopo avere ingeritoina. Per ore i genitori sono rimasti dietro la porta del reparto in attesa di notizie. Il piccolo, dopo 24 ore, è migliorato ed è stato portato in Pediatria. La polizia ha segnalato la vicenda al tribunale dei Minori.(Di martedì 24 settembre 2019)