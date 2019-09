Umbria | riunione eletti M5S | restano malumori su ‘metodo’ Bianconi Adnkronos

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2019) Roma, 23 set. () – Stasera alle 18, a Perugia, ci sarà unadi tutti gliM5S umbri, compresi i parlamentari di stanza a Roma. Unaconvocata all’ultimo minuto, oggi in tarda mattinata, per fare il punto ma anche per placare iinterni, che non si spengono dopo la scelta del candidato governatore ‘civico’, il presidente di FederalberghiVincenzo.Dai piani alti del Movimento sottolineano come la scelta disegni una vittoria politica per Luigi Di Maio, artefice del patto civico col Pd, dello stop al candidato indicato dai dem, Andrea Fora, e dell’indicazione di, che sarebbe stato individuato dallo stesso capo politico del Movimento. Ma sul territorio non si placano i venti di guerra, per una partita giocata tutta a livello nazionale -tra le principali accuse mosse- e per ...

