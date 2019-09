Maltempo Marche | alberi caduti e allagamenti

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2019) Un’ondata dicon piogge torrenziali ha colpito le, concentrandosi in particolare lungo la costa della provincia di Ancona e nell’entroterra, ma con disagi anche in provincia di Fermo. I vigili del fuoco sono al lavoro per: una quarantina gli interventi in corso. Ad Ancona un’auto è rimasta bloccata nel sottopasso di Vallemiano, gli occupanti sono riusciti a uscire da soli. Per recuperare la vettura e’ stato necessario l’intervento del Nucleo Sommozzatori. A Marzocca un pino e’ caduto su due auto, che sono state schiacciate. Fortunatamente non sono rimaste coinvolte persone. La squadra dei vigili del fuoco anche con l’autoscala sta tagliando l’albero per liberare le vetture. Auto bloccata in un sottopasso allagato a Porto Sant’Elpidio: anche in quel caso il conducente e’ riuscito a ...

DPCgov : ??#allertaGIALLA domani, mercoledì #18settembre, per rischio temporali in Veneto, Emilia-Romagna e Marche. ??? Avviso… - lanuovariviera : Marche, il maltempo crea problemi tra piante cadute e allagamenti. Ritardi nel traffico ferroviario… - AnsaMarche : Maltempo,piante schiantate e allagamenti. Due auto bloccate in sottopassi. Ritardi treni -