Lecce-Napoli 1-4 | massimo risultato minimo sforzo

Llorente è super - poker del Napoli a Lecce : Un Napoli ordinato, nonostante la squadra ampiamente rivoluzionata, sbanca Lecce grazie a super Llorente con un poker a domicilio (doppietta dello spagnolo Fabian Ruiz e Insigne, Mancosu per i giallorossi), e si lancia all'inseguimento della coppia Inter e Juventus. Un 1-4 che non lascia spazio ad alcuna analisi tecnica, troppo ampio e' apparso il divario tra le due formazioni, con il Lecce incapace di arginare la forza degli avversari. Ancora ...

Lecce - Farias : “Ci abbiamo provato - Napoli squadra che punta a vincere” : Al termine della gara col Napoli, l’attaccante del Lecce Diego Farias ha parlato al sito ufficiale dei salentini: “Loro sono una grande squadra, lotteranno per il titolo. Ci abbiamo provato al massimo a fare il nostro calcio, ma loro ci hanno creato tante difficoltà. Pensiamo a mercoledì, è uno scontro diretto”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Leggi anche: Napoli, Ciotola: “James un depistaggio per ...

Lecce-Napoli 1-4 - pagelle / Il turnover è questione da maestri. Llorente centravanti old style : OSPINA. Riappare Ospinik e tenta un suicidio alla Salvini, lasciamelo dire Ilaria cara. Nel senso che crea e distrugge nel giro di qualche secondo. Dapprima fa un paratone su Majer indi si mette a inseguire la pelota facendo un’ospinata incredibile. Rigore per i giallorossi del Salento. Da segnalare anche un paio di rilanci sbagliati. Nel finale smanaccia su San Palo un tiro di Tabanelli – 5,5 E’ inspiegabile quello che ha fatto, Fabrizio. ...

Le 10 cose che ricorderemo di Lecce-Napoli : Il ritorno allo Stadio del Mare si apre all’insegna di una clamorosa sorpresa che va contro la storia del calcio. Non c’è vento. Ma anche senza vento a favore vediamo le dieci cose da ricordare di questa partita. Uno. Lo stop di Milik dopo 12 minuti. Sembra una specie – una specie – di riedizione dello stop più stop degli ultimi anni in serie A, quello visto nella primavera scorsa all’Olimpico contro la Roma in area di rigore. Qui ...

Lecce-Napoli - le parole di Liverani e Ancelotti : il tecnico salentino fa una battuta sul rigore ripetuto : Al termine di Lecce-Napoli, con la vittoria per 4-1 dei partenopei, Fabio Liverani ha commentato la gara ai microfoni di DAZN: “Le batoste lasciano il tempo che trovano. La squadra ha fatto venti minuti abbastanza bene, abbiamo preso gol su un doppio rimpallo. Abbiamo subito troppo le loro ripartenze. Non eravamo fenomeni dopo Torino, non siamo scarsi adesso. Mi auguro di vedere tanti rigori ripetuti visto che sono stati tanto così ...

Lecce-Napoli - le pagelle di Forzazzurri : Llorente il migliore - fuori forma Ghoulam e Insigne : Lecce-Napoli, le pagelle di Forzazzurri.net pagelle Lecce Napoli| Il Napoli espugna Lecce e porta a casa tre punti importantissimi per il continuo del campionato. Gli azzurri senza tante difficoltà hanno spazzato via i padroni di casa con un largo 1-4. Senza indugi, andiamo a spulciare quelle che sono le pagelle degli azzurri. Le pagelle del Napoli Ospina, 6: Commette due grandi parate, la prima mostruosa. Errore troppo grossolano però in ...

È il pomeriggio degli attaccanti di peso in Serie A. I match delle 15 vengono segnati dai centravanti che trascinano Napoli, Roma e Sampdoria. La squadra di Carlo Ancelotti sbanca Lecce grazie a una doppietta di Fernando Llorente, a segno per la prima volta nel campionato italiano.

quarta giornata di gare nella Serie A di calcio 2019 con una domenica di grande spettacolo, ad iniziare dal lunch match del Mapei Stadium, in cui il Sassuolo riesce ad avere la meglio sulla SPAL per 3-0, al termine di una partita giocata splendidamente, grazie alla doppietta di Ciccio Caputo nel primo tempo, condita dalla rete di Alfred Duncan in apertura di ripresa. Passando alle gare delle 15, prosegue la marcia del Napoli, che ha superato il

Gabbiadini regala la prima vittoria a Di Francesco, Dzeko salva la Roma a Bologna allo scadere. Llorente show a Lecce, il Napoli non si ferma Pomeriggio ricco di emozioni in Serie A, con Roma e Napoli impegnate in trasferte complicate contro Bologna e Lecce. Equilibrata anche la sfida del Ferraris tra Sampdoria e Torino, con i blucerchiati reduci da un inizio di stagione davvero complicato. Donato Fasano/LaPresse La rete di Manolo

Il Napoli dà spettacolo a Lecce : 4-1 con doppietta di Llorente : Il Lecce torna a giocare di fronte al proprio tifo dopo la bella vittoria nel posticipo di lunedì scorso ai danni del Torino e cerca continuità di risultati, dopo le due sconfitte...

Lecce-Napoli 1-4 : doppietta di Llorente - i pensionati passano a due. Confermata la legge di Kolarov : I pensionati passano a due. Il primo è in panchina, si chiama Carlo Ancelotti. Venuto a Napoli – per i soliti competenti – a perdere tempo. Il secondo fa il centravanti. Si chiama Fernando Llorente che entra col Liverpool e segna, gioca titolare col Lecce e ne segna due. A conferma della competenza dei tifosi del Napoli. E soprattutto della legge di Kolarov. Il Napoli largheggia a Lecce. Vince 4-1. Per i puristi, qualche patema a ...