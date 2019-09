Kikò Nalli | la verità su Ambra Lombardo | liti | ritocchi e problemi intimi

Kikò Nalli : "Ambra Lombardo? Stiamo insieme - litighiamo spesso ma non vogliamo perderci" (video) : Kikò Nalli, intervenendo, oggi, lunedì 23 settembre 2019, a 'Pomeriggio 5', ha cercato di chiarire, una volta per tutte, il tipo di rapporto che lo lega ad Ambra Lombardo dopo i venti di crisi soffiati la scorsa settimana. L'hair stylist ha confessato, a Barbara D'Urso, che l'amore prosegue nonostante qualche litigata di troppo:prosegui la letturaKikò Nalli: "Ambra Lombardo? Stiamo insieme, litighiamo spesso ma non vogliamo perderci" (video) ...

Kikò Nalli a Pomeriggio 5 ammette : “Mi sono incaz*ato con Ambra” : Pomeriggio Cinque, Kikò Nalli: tutta la verità sul suo rapporto con Ambra Lombardo Settimane fa sul settimanale Nuovo è stata pubblicata un’intervista di Ambra Lombardo in cui ha annunciato la rottura con Kikò Nalli. Tuttavia giorni dopo quest’ultima ha fatto dietrofront sui social, smentendo categoricamente il tutto. Insomma annunci e smentite che hanno mandato in confusione i tanti fan della coppietta. Ma come staranno ...

Ambra Lombardo e Kikò Nalli del GF non si sono mai lasciati : “Ecco come stanno le cose” : Ambra Lombardo e Kikò Nalli, azzerate tutto: non è finita. E soprattutto i due ex concorrenti del Grande Fratello non si sono mai lasciati. Eppure la notizia dell’addio, arrivata come un fulmine a ciel sereno dopo un’estate di foto e dediche d’amore, sembrava certa. Era stata confermata anche a Pomeriggio 5 da Barbara D’Urso, che si era detta “scioccata” in puntata. “Lui non mi dimostra amore – le parole di Ambra su Kikò che avevano fatto ...

Ambra Lombardo e Kikò Nalli non si sono lasciati/ Video : 'È un momento di difficoltà' : Ambra Lombardo e Kikò Nalli non si sono lasciati. L'ex professoressa smentisce i gossip degli ultimi giorni sulla rottura

Ambra Lombardo/ Seno nuovo dopo la rottura con Kikò Nalli ma Karina Cascella... : Ambra Lombardo, Seno nuovo dopo la rottura con Kikò Nalli ma Karina Cascella non ci sta e attacca la maestrina: 'Vuole fare la Belen della situazione'

Ambra Lombardo si rifà il seno dopo l’addio a Kikò Nalli : foto : La rottura improvvisa e inaspettata con Kikò Nalli, il ritorno in cattedra da insegnante e un’operazione di chirurgia estetica. Ambra Lombardo, la sexy prof siciliana che abbiamo conosciuto al Grande Fratello 16 torna a far parlare di sé. Solo pochi giorni fa ha spiazzato tutti con l’addio all’ex marito di Tina Cipollari. Sembrava che la loro storia procedesse a gonfie vele, viste le dediche romantiche e le foto di coppia apparse per tutta ...

Ambra Lombardo dopo la rottura con Kikò Nalli : il gesto sorprende : Kikò Nalli e Ambra Lombardo: lei supera la rottura regalandosi un nuovo seno Poco fa il giornalista Riccardo Signoretti ha pubblicato in anteprima e esclusiva la cover del nuovo numero del settimanale Nuovo in edicola domani mattina. E come si evince dalla copertina ci sarà un altro scoop su Ambra Lombardo, neo ex fidanzata di Kikò Nalli. Difatti è stata pubblicata la foto di Ambra nello studio del dottor Lorenzetti, impegnata a farsi ...

Kikò Nalli dopo Ambra riceve una proposta indecente : la sua reazione : Ambra Lombardo: Kikò Nalli rifiuta un finto scoop dopo la rottura Kikò Nalli dopo la rottura con Ambra Lombardo è ritornato uno dei protagonisti indiscussi del gossip. Per questo, in molti provano ad avvicinarsi a uno dei due per avere un minimo di visibilità. C’è chi è disposto a qualsiasi cosa pur di far parlare di sé, anche a inventare falsi scoop. L’ex marito di Tina Cipollari, nelle scorse ore, ha detto no a una proposta ...

Kikò Nalli e Ambra - ritorno di fiamma? La risposta accende le speranze : Kikò Nalli e Ambra Lombardo, possibile ritorno di fiamma? La risposta di lei accende le speranze dei fan La storia d’amore tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo, nata all’interno della Casa del Grande Fratello, è giunta al capolinea. In questi ultimi giorni i fan della coppia si stanno chiedendo quali siano i reali motivi che […] L'articolo Kikò Nalli e Ambra, ritorno di fiamma? La risposta accende le speranze proviene da Gossip e Tv.

Kikò Nalli furioso : “Parlate senza sapere - basta str…ate!” : Kikò e Ambra news: l’hairstylist si lascia andare a un lungo sfogo, le sue parole non passano inosservate Guai a criticare la sua (ex) storia con Ambra Lombardo o le sue nuove magliette “Vivila, punto”… Kiko Nalli scatta come una molla! Non è la prima volta che l’hairstylist risponde agli attacchi dei detrattori o di […] L'articolo Kikò Nalli furioso: “Parlate senza sapere, basta str…ate!” ...

GF Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono detti addio : Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono detti addio, ma sembrava che Kikò aveva deciso a superare gli ostacoli e i pregiuizi della sua famiglia e di tutti coloro che non credevano ai sentimenti della bella Ambra. Dopo Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, tocca ad altri due concorrenti dell’edizione numero 16 comunicare la fine della loro relazione. Riccardo Signoretti, il direttore di “Nuovo”, ha pubblicato in anteprima la ...

GF - Ambra Lombardo : “Con Kikò Nalli mancava l’intimità” - : Sandra Rondini L'ex gieffina racconta che a far finire la sua storia con Kikò Nalli sono state la difficoltà di vivere una relazione a distanza e i rari momenti in cui sono riusciti a stare da soli La relazione tra Ambra Lombardo e Kikò Nalli, nata all’interno della Casa del “Grande Fratello”, è giunta al capolinea e l’ex gieffina ha voluto spiegare in una intervista rilasciata al magazine “Nuovo” quali sono stati i motivi che hanno ...

Ambra Lombardo - i motivi dell’addio a Kikò Nalli : “Problemi anche nell’intimità” : Tra gli argomenti di cronaca rosa della settimana c’è anche l’improvvisa rottura tra Ambra Lombardo e Kiko Nalli. L’ex marito di Tina Cipollari e la bella professoressa siciliana si erano innamorati pochi mesi fa durante l’ultima edizione del Grande Fratello e sembrava che la storia procedesse a gonfie vele, viste le dediche romantiche e le foto di coppia apparse per tutta l’estate. Poi, un paio di giorni fa, la notizia che è arrivata come un ...

GF Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono detti addio : Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono detti addio, ma sembrava che Kikò aveva deciso a superare gli ostacoli e i pregiuizi della sua famiglia e di tutti coloro che non credevano ai sentimenti della bella Ambra. Dopo Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, tocca ad altri due concorrenti dell’edizione numero 16 comunicare la fine della loro relazione. Riccardo Signoretti, il direttore di “Nuovo”, ha pubblicato in anteprima la ...