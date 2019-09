Imma Tataranni parte con il botto e batte Barbara d’Urso convincendo il pubblico

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 23 settembre 2019) Ottimanza per, la nuova fiction di Rai1 che ieri sera ha raccolto il testimone de Il Commissario Montalbano riempiendo il vuoto della domenica sera e andando allo scontro cond'Urso. Live Non è la d'Urso non è partito come un treno ma si è lasciato alle spalle l'11% di share degli esordi per crescere e sfiorare il 15% nella seconda puntata di ieri sera ma arrivando sempre qualche punto dopo il suo competitor diretto di Rai1.con ilraggiungendo 5milioni di italiani con la sua prima puntata e registrando una vera e propria rivoluzione sia nel modello di scrittura che in quello di fruizione della serie con un mix perfetto di crime, commedia e, perché no, anche un po' di inciuci amorosi che non guastano mai, il tutto colorito dai paesaggi e le mentalità del Sud e della bella Matera. Sul profilo Twitter ufficiale di Rai1 si ...

davidemaggio : Ascolti TV di ieri, domenica 22 settembre 2019. Imma Tataranni parte col botto (5,1 mln e il 23.3%). Non è la D’Ur… - BasilicataNot : Successo per la prima di Imma Tataranni, su Rai1 con uno share del 23,3% - emmenews : Esordio con il botto per la #fiction ambientata in #Basilicata 'Imma Tataranni - Sostituto procuratore'… -