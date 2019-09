Il diritto all’oblio spetta anche a chi si è riabilitato

Fonte : tuttoandroid

(Di lunedì 23 settembre 2019) Chi si èda una condanna haall’oblio ovvero può richiedere la deindicizzazione di indirizzi url che trattino notizie di cronaca giudiziaria nel caso in cui questi si dimostrino essere non aggiornate all’ultimo grado. Questo perché può rappresentare un ostacolo al reinserimento sociale di una persona. Il caso in questione ha visto il … L'articolo Ilall’oblioa chi si èproviene da TuttoAndroid.

emenietti : Si fa presto a dire diritto all’oblio - donlisander : RT @santaellacarlos: @donlisander diritto all’oblio ? Nunca ! - NuovoUniverso : #Tecnologia #dirittooblio #garanteprivacy #Google #Privacy Garante Privacy: diritto all’oblio sul web anche per chi… -