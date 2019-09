Concorso Dsga 2004 posti | 5 e 6 Novembre le prove scritte

Fonte : leggioggi

(Di lunedì 23 settembre 2019) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 20 Settembre 2019 il diario delledel2.004di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Lesi svolgeranno il 5 e il 6nelle sedi che verranno comunicate almeno 15 giorni prima. Vediamo assieme tutte le informazioni sulle, elenco ammessi alle: strutturaLedel2019 si svolgeranno nella stessa data per ogni Regione e dovranno essere svolte in 180 minuti. Come previsto dal bando sono due: la prima consiste in un questionario con 6 domande a risposta aperta sugli argomenti indicati nell’allegato B; la seconda, a contenuto teorico pratico, consiste nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto relativo alle materie dell’allegato B. Leggi il DM ...

ModuliMaggioli : Il 5 e 6 Novembre 2019 si terranno le prove scritte del Concorso Dsga. Scopri come è organizzata la procedura… - Agenparl : #Concorso DSGA: il 5 e 6 novembre le #Prove scritte - - MarioDiLella : RT @cislscuolalomb: LE PROVE SCRITTE DEL CONCORSO PUBBLICO PER 2400 POSTI DI DSGA SI SVOLGERANNO IL 5 E 6 NOVEMBRE 2019 -