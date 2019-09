Campidoglio | nessuno sciopero metro in programma | servizio regolare

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 23 settembre 2019) Roma – Contrariamente a quanto riportato da organi di stampa: oggi, lunedì 23 settembre, non è previsto alcun blocco deldellepolitane dalle 15 fino a fine turno per. La mobilitazione odierna è indetta dalle sigle sindacali dei lavoratori della società di progettazione Romapolitane, e non riguarda in nessun modo il personale di Atac. L'articoloinproviene da RomaDailyNews.

