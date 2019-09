Anche per Skype la modalità scura grazie all’ultimo aggiornamento

Germania - l’indice Pmi cala per il nono mese di fila. Male Anche l’Europa : Deciso calo, a settembre, per l'indice Pmi manifattura della Germania: l’indicatore è sceso a 41,44 contro il 43,5 di agosto. Male anche i dati dell’Eurozona, con valori ai minimi da 83 mesi

Venerato su Mertens : “Milan e Roma ci stanno provando per lui - ma Anche United e Psg. Contratto in scadenza un pericolo” : Venerato su Mertens: ecco il possibile futuro del belga Venerato su Mertens| Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, ha parlato durante la Domenica Sportiva di Dries Mertens e del suo futuro a Napoli. Queste le sue dichiarazioni. “Dries Mertens vuole eguagliare Diego Armando Maradona ed anche superarlo, continuando a segnare tanti gol con la maglia del Napoli. Contrattualmente, però, è in scadenza e, in teoria, volendo, da gennaio ...

Quanto ti alleni? Dipende Anche dalla personalità : C’è chi non vede l’ora che cominci il corso di CrossFit e chi invece si sente già stanco al solo pensiero di dover andare in palestra. Ma al di là delle motivazioni personali che ci spingono ad andare in palestra, a determinare la frequenza con cui ci si allena entrerebbe in gioco anche la nostra personalità. O meglio la “planfulness”, ossia la nostra capacità di pianificare molto prima i nostri impegni per raggiungere gli ...

Fan incontrano Emma per strada - lei : ‘Sono serena - siatelo Anche voi’ : Emma Marrone a causa di alcuni problemi di salute, dovrà prendersi una pausa momentanea dalla musica. Dal momento dell’annuncio, la cantante salentina ha ricevuto l’affetto di tantissimi personaggi famosi e non. In queste ore è diventato virale sul web un video che vede come protagonista proprio Emma e alcune fan. Nei giorni scorsi, l’ex allieva di Amici ha pubblicato un messaggio su Instagram utilizzando una frase di John Lennon. Nel lungo post ...

Per Conte piccolo bagno di folla a Lecce. E ci scappa Anche il selfie col cagnolino : selfie e strette di mano: il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prima di ripartire da Lecce è sceso dall’auto e si è fermato a salutare la gente che si era fermata sulla strada, al di là delle transenne tra foto e scambi di battute. Tra le molte foto, anche uno scatto con in braccio un cagnolino.“Sarà l’avvocato del Sud?”, gli è stato chiesto dalla folla. “Sono il premier di ...

Clima - Conte : “Determinazione a investire Anche con meccanismi incentivanti per le aziende” : Riferendosi alle questioni ambientali e Climatiche, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha dichiarato che “nell’Unione Europea sta maturando un atteggiamento diverso, nei primi consigli c’era un atteggiamento piu’ resistente. Ora la Germania ha annunciato una svolta, noi abbiamo un primato sulle energie rinnovabili e abbiamo annunciato un Green New Deal. C’e’ la determinazione a investire anche con ...

“Ha detto ‘sì’ finalmente!”. La famosa attrice si è sposata. E tra gli invitati Anche due super vip : Un bellissimo momento per Camilla Filippi, l’attrice interprete di diverse fiction e film, nota soprattutto per il ruolo di Cristina nella serie televisiva di Rai1 “Tutto può succedere”. Sempre molto riservata e lontana dal gossip, aveva annunciato le nozze a inizio agosto. Il matrimonio si è celebrata sabato 21 settembre alle porte di Roma: la Filippi ha sposato il regista Stefano Lodovichi, che l’ha diretta nel thriller “In fondo al bosco”. ...

Rowenta Air Force Flex l’aspirapolvere per avere casa pulita Anche se in casa ci sono animali : l’abbiamo provata per voi : avere casa pulita quando in casa ci sono bambini e animali è una necessità a cui è difficile rinunciare. Se siete alla...

Spagna - SAnchez spera nel bipartitismo con le nuove elezioni. Ma tornare indietro non si può : Gli spagnoli si preparano a votare per la quarta volta in quattro anni. E’ dalle elezioni del 2015 che l’equilibrio bipartito della Spagna è stato infranto, trasformando quella che era una democrazia stabile, con alternanza di governo, in una nazione politicamente frammentata. Dal 2015, l’ingresso in parlamento di Podemos a sinistra e di Ciudadanos a destra ha indebolito la forza elettorale dei due partiti tradizionali, il Psoe e il Pp, ...

Brescia - l’abbonamento allo stadio a prezzo intero Anche per i tifosi disabili. In Italia una norma non esiste : “Il club non cambia idea” : “Con tutto il denaro che gira attorno al mondo del calcio c’è proprio bisogno di far pagare il prezzo intero per l’abbonamento annuale anche ai disabili al 100%? Bisognerebbe dare una mano alle famiglie che vivono con una persona con disabilità grave”, denuncia a ilfattoquotidiano.it Carlo Fiori, papà di Daniele, 19enne con distrofia muscolare di Duchenne e residente a Brescia. Carlo è uno dei rappresentanti di un gruppo organizzato di tifosi ...

Parigi - scontri alla marcia per il clima tra i black bloc e la polizia. Incidenti Anche al corteo dei gilet gialli : ?Un altro sabato di scontri a Parigi: alla marcia per il clima impennata di violenza tra i black bloc e la polizia. Incidenti anche al corteo dei gilet gialli. Gli scontri stanno avvenendo lungo il...

Conte alla festa FdI : «Migranti - non darò tregua a Macron. Salvini lasciato solo Anche da Orban». Cori da stadio per il premier ungherese : Conte arriva insieme al figlio ad Atreju, la kermesse di Fratelli d'Italia: «Oggi sono di turno come papà, dove lo lascio...»: è la battuta con la quale il premier si...

Alzheimer - studio lavoro ed esperienze : Anche così ci si può difendere dalle demenze : Alzheimer colpisce circa 40 milioni di persone nel mondo, di cui un milione solo in Italia. Oggi le terapie possono solo in parte mitigare i sintomi, ma non hanno alcun impatto sulla sua evoluzione. Livello di istruzione, status socioeconomico e lavorativo, conoscenza di più lingue, nonché ricchezza delle esperienze nel corso della vita possono costituire una sorta di tesoro di per in qualche modo cercare di difendersi dalle demenze. Una ...

‘Vuoi perdere peso? Suda tanto!’ - dicono. E c’è Anche chi ci crede : E per Sudare tanto come si fa? Semplice, si fa attività fisica nelle ore più calde, magari indossando anche qualcosa di pesante… L’idea che si possa dimagrire così suona folle (e di fatto lo è). Eppure qualcuno ci crede. La convinzione che un’abbondante Sudata sia indispensabile per dimagrire è più diffusa di quanto si creda. Del resto, questa idea è stimolata anche da quei siti e canali di televendita che propongono abbigliamento gommato o ...