Addio a Enzo Lotti | il ' padre' degli stuzzicadenti Samurai

MotoGp – Jorge Lorenzo dice Addio alla Honda? La verità del padre Chicho : Il futuro di Jorge Lorenzo? Parla il padre Chicho dopo i rumors di mercato Tutti gli appassionati della MotoGp attendono con ansia l’arrivo di giovedì, giornata nella quale Jorge Lorenzo sarà presente alla conferenza stampa piloti del Gp della Gran Bretagna. A Silverstone, dove il maiorchino fa il suo rientro dopo un lungo stop per infortunio, il pilota Honda farà anche chiarezza sulle recenti voci di mercato. In attesa di scoprire ...

Addio Nadia Toffa - da Laura Pausini a Lorenzo Branchetti : 'Vincere significa distinguersi' : Nadia Toffa è morta. Dopo una lunga ed estenuante battaglia contro il brutto male, a 40 anni la storica conduttrice de Le Iene è volata in cielo. Lo ha annunciato questa mattina lo staff del programma televisivo d’intrattenimento su Facebook. Personaggi dello spettacolo e fan si sono uniti sui social per salutarla ed esprimere il proprio dolore. Nadia Toffa non ce l'ha fatta: l'omaggio de 'Le Iene' lascia il segno Stamattina, martedì 13 agosto, ...

MotoGp – Jorge Lorenzo pronto a dire Addio alla Honda? Strada in salita per un ritorno in Ducati - spunta una clausola… salatissima : Jorge Lorenzo e l’addio alla Honda: sul contratto una salatissima clausola frena gli entusiasmi per un clamoroso ritorno in Ducati Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare del futuro di Jorge Lorenzo: sembra infatti che il maiorchino sia pronto a dire addio alla Honda, per un clamoroso ritorno in Ducati. Non è esclusa anche l’opzione Yamaha, con un possibile posto in Petronas dal 2021. In Austria, mentre i piloti lottano ...

MotoGP - Jorge Lorenzo con la Ducati ufficiale nel 2021? Le ultime indiscrezioni - Dovizioso potrebbe dire Addio? : Il Mondiale MotoGP fa tappa in Austria e a fare rumore è la clamorosa ipotesi di mercato che coinvolgerebbe Jorge Lorenzo: un possibile ritorno in Ducati dopo l’addio dell’anno scorso per approdare in Honda. L’indiscrezione, lanciata da Sky Sport alla vigilia dell’appuntamento allo Spielberg, parlava di un possibile passaggio dello spagnolo al Team Pramac nel 2020 al posto di Jack Miller. Oggi il quotidiano Marca ha ...

MotoGp - Valentino Rossi e il possibile Addio di Lorenzo alla Honda : “secondo me avrebbe senso perché…” : Intervenuto in conferenza stampa il pilota della Yamaha ha presentato il Gp d’Austria, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp Messo alle spalle il Gp di Brno e i successivi test svolti sullo stesso circuito ceco, Valentino Rossi si prepara adesso a scendere in pista in Austria, dove si terrà nel week-end l’undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp. AFP/LaPresse La sessione di lavoro svolta in Repubblica Ceca ha ...

MotoGp - Lin Jarvis mette le cose in chiaro : “il crollo Yamaha dovuto all’Addio di Lorenzo? Ecco la verità” : Il direttore della Yamaha ha parlato del crollo verticale avuto dal team nel corso degli ultimi anni, esprimendo il proprio punto di vista Il crollo della Yamaha è coinciso con l’addio di Jorge Lorenzo, con il numero di vittorie drasticamente ridotto dal passaggio del maiorchino alla Ducati. Un addio traumatico, che ha scosso senza dubbio il team di Iwata, ripartito con Maverick Viñales al fianco di Valentino ...

Addio a Luciano De Crescenzo! L’artista napoletano aveva 91 anni : Luciano De Crescenzo è morto. Un artista infinito si è spento per sempre. È scomparso poco fa a Roma a 91 anni, dov’era ricoverato da alcuni giorni. Artista poliedrico, napoletano doc: scrittore, regista, attore e autore che arrivò al grande pubblico dapprima come ironico divulgatore della filosofia, autore di bestseller di saggistica tradotti in decine di lingue e poi come regista, attore e conduttore televisivo. De Crescenzo era nato il 20 ...