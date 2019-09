Orrore sulla vittima del Forteto | ' Così mi hanno tolto mio figlio'

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 22 settembre 2019) Francesco Curridori Debora Guillot, vicepresidente dell'associazione Vittime del, racconta a ilGiornale.it la sua storia di ragazza di 16 anni che nel '97 viene affidata dal tribunale di Firenze alla comunità di Rodolfo Fiesoli "Entrare alsignificava entrare in un’altra dimensione: circuizioni e lavaggi del cervello erano all’ordine del giorno e piano piano sono stata plagiata". Debora Guillot, vicepresidente dell'associazione Vittime del, racconta a ilgiornale.it la sua storia di ragazza di 16 anni che nel '97 viene affidata dal tribunale di Firenze alla comunità di Rodolfo Fiesoli, arrestato nel 2011 per abusi sessuali nei confronti di minori. Com'era la vita all'interno del? Era una comunità/setta e subito diove mi sono state insegnate varie regole: la separazione degli uomini dalle donne e non erano accettati i rapporti eterosessuali, ma ...

