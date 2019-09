Matias Cravero ad HuffPost | Noi | ' figli' di Greta | in piazza finché non ci

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 22 settembre 2019)ha 20 anni, è originario di Perugia e studia scienze politiche. Lo incontriamo a Lecce, dove partecipa alla Giornate del Lavoro organizzate dalla Cgil. “Ma non sono il portavoce di Friday for Future in Italia”, si affretta a dire timido mentre si presenta. I temi della sostenibilità, del clima e dell’ambiente si legano strettamente con quelli del lavoro e dei diritti. “Essere un ragazzo del venerdì significa rendersi conto di ciò che sta avvenendo al nostro pianeta, saper leggere tutto quello che avviene nella nostra società”, commenta adl’ultima, partecipata manifestazione mondiale. “Ma non può bastare il cambiamento di stile di vita di ognuno di noi - commenta-. C’è bisogno di uno stravolgimento nel modello di sviluppo e di rendersi conto che ...

