Massimo Giletti su Non è L’Arena | “Non ho tempo per respirare”

Fonte : lanostratv

(Di domenica 22 settembre 2019) Non è l’Arena,dichiara: “Non hoper respirare” Partirà stasera su La7 la nuova edizione di Non è l’Arena e lo farà in grande stile con due ospiti d’eccezione: Pamela Prati e Matteo Renzi., che torna dunque sul settimo canale, in alcune sue dichiarazioni pubblicate su TV Mia, ha rivelato: “Da settembre a giugno non ho nemmeno ilper respirare.” Proprio per via del lavoro,si rammarica di vedere poco sua madre. Il conduttore però ha anche aggiunto che i due “fanno lunghe chiacchierate al telefono”. Come se la caveràcon Non è l’Arena contro tutta la concorrenza?sul successo di Non è l’Arena su La7: “Perché cambiare?”, che stasera torna su La7 con la nuova edizione di Non è l’Arena, ha dichiarato che ...

La7tv : Alle 20:30 torna Massimo Giletti con @nonelarena. Per lo spazio dedicato all'attualità politica avremo ospite… - infoitcultura : Non è l'arena, Massimo Giletti e la sfida impossibile della domenica sera: 'Ecco il mio obiettivo' - Dario56893326 : RT @La7tv: Alle 20:30 torna Massimo Giletti con @nonelarena. Per lo spazio dedicato all'attualità politica avremo ospite @matteorenzi. Per… -