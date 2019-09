Llorente | un gol e procura un rigore | non male per un pensionato Lecce-Napoli 0-2 primo

Napoli-Liverpool : Llorente entra e segna il gol del raddoppio : E’ di Fernando Llorente il gol del raddoppio del Napoli contro il Liverpool, alla prima di Champions. Lo spagnolo aveva voluto fortemente il posto in campo, stasera. Voleva punire il Liverpool per aver sbattuto il Tottenham fuori dalla Champions la stagione scorsa. Ancelotti lo ha accontentato. E l’attaccante lo ha ripagato. Il gol è venuto da un’azione che ha coinvolto Mertens e Callejon. Van Dijk sbaglia il tocco e Llorente ...

Moggi : “Llorente parla di un Napoli incredibilmente forte. Forse non sa che ha preso 7 gol” : Su Libero, nella sua consueta rubrica, Luciano Moggi fa una disamina delle partite previste nella terza giornata di campionato che sta per iniziare. A proposito del Napoli scrive: “Llorente, ultimo arrivato al Napoli, definisce la sua nuova squadra «incredibilmente forte». Forse non gli hanno fatto sapere che la sua difesa in due partite ha subito sette gol e dovrà cambiare marcia se vuole tenere il passo di Juve e Inter, entrambe ...

FOTO – Llorente in conferenza : “Darò il cuore per questa maglia. Voglio ricambiare l’affetto con tanti gol. La pressione non è un problema” : La SSC Napoli, tramite il proprio siti ufficiale ha pubblicato la conferenza stampa di presentazione di Fernando Llorente conferenza Llorente – Lo spagnolo si è detto innamorato di Napoli Le parole dello spagnolo Perchè hai scelto Napoli? “Avevo voglia di giocare ancora in una grandissima squadra ed il Napoli è un Club di livello internazionale. Ho avuto tante opzioni di varie squadre ma per me il Napoli è stata la ...

Llorente : «La Juve? L’ho già battuta col Siviglia. Non vedo l’ora di giocare e fare tanti gol» : Tutto pronto per la presentazione ufficiale di Fernando Llorente al Training Center di Castel Volturno. Pensi di essere pronto per la Sampdoria? «Non lo so deciderà il mister. Ho cercato di allenarmi da solo in questi 3 mesi ma non è lo stesso farlo da solo,ma penso di non essere arrivato male, ma c’è tanto da lavorare per mettermi in forma. Ma sono pronto a mettermi sotto per lavorare col mister» Cosa puoi dare di più o di meno rispetto ...