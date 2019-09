Brescia Juventus probabili formazioni | Sarri cambia ancora | Pjanic dal 1′

Fonte : juvedipendenza

(Di domenica 22 settembre 2019)– Riparte subito la Serie A, dopo nemmeno 4 giorni da Juve-Verona, i bianconeri tornano in campo, questa volta a.Tutto pronto per il primo turno infrasettimanale della stagione con la squadra dia caccia dei tre punti nella cornice del Rigamonti. Inizia il calendario ricco di impegni per i bianconeri e il match contro Balotelli e compagni sarà il primo di una lunga lista che conterà anche le sfide europee in Champions League., ecco chi gioca, dopo il maxi turnover applicato contro l’Hellas potrebbe ritornare ai suoi uomini chiave. In difesa scelte quasi obbligate vista la mancanza di terzini, con Danilo e Alex Sandro sulle fasce con quest’ultimo che potrebbe riposare facendo scalare a sinistra Danilo e Demiral andrebbe largo a destra. Al centro il solito Bonucci, che ...

juventusfc : Bianconeri subito al lavoro per preparare la trasferta di Brescia ?? - DiMarzio : #Balotelli, squalifica finita. E' pronto per il #Brescia ?? Primo avversario? La #Juventus ?? - VittorioDiMart1 : RT @juventusfc: Bianconeri subito al lavoro per preparare la trasferta di Brescia ?? -