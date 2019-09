Verissimo | Emanuele Filiberto attacca la Rai | A Sanremo condotto dalla Clerici mi

Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2019) Si toglie più di un sassolinoscarpa, ospite di Silvia Toffanin a. Il principe ha fatto alcune pesanti dichiarazioni sulla Rai e sugli organizzatori del Festival di, edizione 2010, che lo contattarono: "Quell'edizione era un po' scritta a tavolino. Era un'e

AleBas81 : Emanuele Filiberto in politica: ultima puntata della nota serie di successo, trasmessa solo a Napoli, dal titolo 'S… - mayfrayn67 : RT @SilviaMangiapa1: Emanuele Filiberto: - durante la sua campagna ha incontrato gli italiani - con la sua organizzazione ha costruito un c… - Blablab81336854 : RT @SilviaMangiapa1: 'vuoi essere presidente del Consiglio?' 'No, ne hai già abbastanza in casa' Emanuele Filiberto di Savoia che asfalta… -