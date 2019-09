Conte alla festa FdI | «Migranti | non darò tregua a Macron Salvini lasciato solo anche da

Conte ospite a casa Meloni - il grido dalla platea : "Elezioni - elezioni" : Migranti, Iva, green economy e futuro, l'alleanza giallorossa che forma il nuovo governo, tra gli argomenti trattati da...

Roma - Giuseppe Conte interviene alla festa di Fratelli d’Italia. Segui la diretta : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ospite di Atreju, la festa di FdI in corso sull’isola Tiberina. Il premier, accompagnato dal figlio, è stato accolto da Giorgia Meloni. L'articolo Roma, Giuseppe Conte interviene alla festa di Fratelli d’Italia. Segui la diretta proviene da Il Fatto Quotidiano.

Conte prova a rimediare alla promessa non mantenuta da Salvini : “Soldi per straordinari polizia” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il governo si impegnano per trovare le risorse necessarie per pagare gli straordinari dovuti agli agenti della polizia di Stato. Una promessa già presa in passato dall'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ma mai mantenuta. Ora Palazzo Chigi tenta di porre rimedio.Continua a leggere

Conte : il mio no alla Lega è' all'infinito : Conte:"No alla Lega. Mi hanno molto sorpreso i tempi, l'ho detto a Renzi, un premier incaricato e' bene che abbia piena Contezza".

Conte alla ricerca del suo esercito : Giuseppe Conte va alla festa di Articolo1 “scortato” dal “buongiorno Presidente!” lanciatogli addosso da Alessandro Di Battista in riferimento delle parole di stupore dopo lo strappo di Matteo Renzi. Mai il premier si è sentito così forte, mai il suo partito di riferimento è stato internamente così turbolento. I veleni interni, le maldicenze, le correnti l’un contro l’altra armate ...

Migranti - Conte : “Tema deve uscire dalla propaganda anti-europea. Serve gestione strutturale dei flussi” : “Dobbiamo far uscire il tema dell’immigrazione da una propaganda anche anti-europea. L’Italia non si presta ad abbassare la guardia contro il traffico di vite umane, l’Italia non ritiene che debba esser consentito ai trafficanti di decidere come e quando avere ingresso ma abbiamo anche la necessità di gestire il fenomeno in modo concreto, pratico”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nelle ...

Da Bonifazi a Cucca - dalla Garavini alla Sudano : chi sono i 12 senatori che vanno con Renzi. A Palazzo Madama determinanti per il Conte 2 : E’ al Senato che Matteo Renzi gioca la prima partita fondamentale per dare un senso e un peso al progetto, o come la chiama lui “sfida”, di Italia Viva. Qui il governo Conte 2 ha dieci senatori di margine per avere la maggioranza. Attualmente sono 12 i parlamentari che hanno comunicato stamattina l’addio al gruppo Pd di Palazzo Madama per unirsi a Italia viva. Si tratta di Francesco Bonifazi, Matteo Renzi, Teresa ...

Manovra - Conte ai sindacati : “Dobbiamo tenere conti in ordine. Priorità alla riduzione delle tasse sul lavoro e alla lotta all’evasione” : Ci sono “vincoli ben precisi” e la volontà del governo è quella di “tenere i conti in ordine”. In questo Contesto “sarà fondamentale” la lotta all’evasione perché “tutti devono pagare le tasse e pagarne meno”, anche attraverso la riduzione delle tasse sul lavoro. Con altre due Priorità: il green new deal e un piano strutturale di interventi per il Mezzogiorno. Nell’incontro con i ...

Renzi fa scattare l’allarme nel governo - Conte irritato studia mossa. E il pensiero corre a quell'”Enrico stai sereno” : Non poteva iniziare nel modo peggiore il rapporto tra il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e la "terza gamba" che sostiene l'esecutivo, quella 'Italia Viva' lanciata oggi da Matteo Renzi nell'annunciare l'uscita dal Pd. Il senatore di Rignano assicura che il governo ha il suo pieno sostegno e dunque "non ha problemi". Ma certo che il pensiero corre a quell'"Enrico stai sereno" di 5 anni fa. Lo ricorda Matteo Salvini, ma soprattutto il web ...

Juventus - Sarri risponde alla frecciata di Conte : “sto dalla parte del più forte? Penso che gli abbiano riferito male” : L’allenatore della Juventus ha risposto alla frecciata di Conte, paventando la possibilità che gli sia stato riferito qualcosa di sbagliato La Juventus domani sfiderà l’Atletico Madrid in Champions League, ma Maurizio Sarri trova il tempo in conferenza stampa di rispondere alla frecciata di Antonio Conte, lanciata sabato sera dopo Inter-Udinese. Marco Alpozzi/LaPresse L’allenatore toscano ha tenuto i toni bassi, senza ...

Luigi Di Maio - invasione di campo ai danni di Conte : i ministri grillini tutti riuniti alla Farnesina : Luigi Di Maio non ha perso tempo dopo la nomina di ministro degli Esteri e, per dimostrare un minimo di autoritarismo, ha già messo le mani avanti. Il titolare della Farnesina ha subito convocato una riunione di tutti i ministri grillini del governo nei locali del ministero degli esteri.