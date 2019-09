Anzio | due ragazzi aggrediscono migrante a bastonate

Como - scoperti due lavoratori in nero che percepivano reddito di cittadinanza : rischiano da uno a 3 anni. Per le aziende maxi-sAnzione : Lavorano in nero tra Bellagio e Canzo, nel Comasco, ma contemporaneamente da aprile a giugno hanno anche beneficiato del reddito di cittadinanza. I finanzieri della compagnia di Erba li hanno scoperti nell’ambito di una serie di controlli che hanno portato alla luce varie irregolarità e in totale sei lavoratori in nero. I due cittadini italiani che percepivano anche il sussidio sono stati denunciati alla Procura di Como e rischiano da uno ...