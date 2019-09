Will & Grace | Billie Lourd nipote di Debbie Reynolds | sarà sua nipote anche nella

Demi Lovato in Will & Grace - guest star dell’ultima stagione del revival : sarà Jenny : Arriva anche Demi Lovato in Will & Grace: la popstar e attrice è stata scelta per interpretare Jenny e sarà una guest star in tre episodi della prossima stagione della celebre sit-com. Il suo debutto nella serie avverrà nel 2020, quando la terza stagione del revival di Will & Grace debutterà nel palinsesto di metà stagione di NBC negli Stati Uniti. Si tratta dell'ultimo capitolo della nuova serie, composto da 18 episodi (la data ...

Will & Grace chiude con l’undicesima stagione : Will & Grace Tutto ha una fine. Lo sanno bene i fan di Will & Grace che, nella prossima stagione televisiva, dovranno dire nuovamente addio alla loro serie tv preferita. Cancellata nel 2006 al termine dell’ottava stagione, la storia con protagonisti l’avvocato gay Will Truman (Eric McCormack) e la decoratrice d’interni Grace Adler (Debra Messing) ha infatti visto una nuova luce nel 2017. Il gradito e inaspettato ritorno ...

