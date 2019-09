Titoli e aperture | i quotidiani in edicola fanno la conta dei nemici e degli alleati di

Fonte : agi

(Di venerdì 20 settembre 2019) «Non vi fidate del Pd derenzizzato, è un partito ipocrita». Sono le parole del grillino Alessandro Di Battista. Che, appena pronunciate, aprono un fronte nella maggioranza, con tensioni che si riflettono nei 5 Stelle e nel governo. Intanto il Tesoro ha bocciato il piano sul clima del ministro Costa. Indagato il presidente di Open, che finanziava la Leopolda. Poi Silvio Berlusconi dice al “Corriere” di non vedere Matteo Renzi nei panni di un suo figlio politico e che, soprattutto, non vede «elettori moderati e liberali dare a lui il voto”. E Prodi, intervistato da “la Repubblica”, afferma che il partito di Renzi «è come lo yogurt, ha scadenza ravvicinata”. CORRIERE DELLA SERA Governo, c'è un altro fronte Di Battista attacca il Pd, tensione nei 5 Stelle. Conte: no ai personalismi LA REPUBBLICA “Il partito di Renzi è come lo yogurt” “...ha scadenza ravvicinata. Ma non ...

