Fonte : wired

(Di venerdì 20 settembre 2019) Pierre Cordier, Ad Groupama Assicurazioni, ed Enrico-Cereda Ad Ibm Italia (foto ufficio stampa) Trasformare l’impresa assicurativa dal modello digitale a quello cognitivo, passando dall’analisi all’uso dei dati per decisioni in tempo reale e dalla gestione del rischio alla prevenzione del danno. È questo il senso della collaborazione fra G-Evolution e Ibm, che da due anni già sviluppano una piattaforma di dati per le analisi sulla validazione di collisioni, statistiche di guida, ricostruzioni di incidenti, flag antifrode e calcolo dei rischi. Ora, il passo successivo: unire dati, algoritmi e modelli di G-Evolution, società di servizi telematici partecipata al 100% da Groupama Assicurazioni, con le tecnologie basate su cloud ibrido, internet delle cose e intelligenza artificiale di Ibm, per modulare l’offerta rispetto ai diversi momenti di vita, alle attività e ...

MilanoCitExpo : Ora l’algoritmo dell’assicurazione ti avverte se guidi troppo veloce #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - SingolaritaTech : Ora l’algoritmo dell’assicurazione ti avverte se guidi troppo veloce - Arcticnian : Ora la mia media fa veramente pena perché l'ho passata con 22 ma se vedevo ancora un algoritmo vomitavo quindi non… -