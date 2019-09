Nintendo Switch Lite | ad un primo contatto rivela maggiore portabilità ma anche schermo e

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2019), la versione only portable della console diesordisce sul mercato in tre colori, rinuncia a docking station e pad separabili e si prepara a diventare il perfetto compagno da viaggio dei pendolari, vediamo ora nel dettaglio quali differenze si presentano rispetto alla console standard. Le caratteristiche che saltano subito all’occhio sono un monitor più piccolo ma migliorato, un peso minore e una batteria più performante, che sicuramente fa comodo a un modello prettamente votato allaed al gioco in solitaria, perché se da una parteè davvero studiata per essere la miglior console portatile sul mercato attuale dall’altra paga lo scotto della multimedialità che la sua sorellapossiede. Il confronto tra la(sopra) e lastandard (sotto) Tutti i giochi che non hanno una modalità portatile non sono compatibili con la, e ...

