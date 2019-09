Matteo Salvini | sospetto su Giuseppe Conte | Sbarchi in aumento? Ha venduto i

Non è la D'Urso - a confronto con Matteo Salvini ci saranno Asia Argento e la Parietti : sarà guerriglia : Che agguato da Barbara D'Urso. Domenica sera, a Live-Non è la D'Urso, l'ospite d'onore sarà Matteo Salvini. Non è la prima volta che il leader della Lega andrà in studio da Carmelita ma si tratta di una prima volta per quel che concerne questa trasmissione. E ora si apprende su Dagospia che ci saran

Alessandra Ghisleri - il sondaggio a Tagadà : "La fiducia nel Conte bis è più bassa. Occhio a Matteo Salvini" : "La fiducia nel Conte 2 è più bassa del Conte 1, sotto il 30 per cento". Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research, altresì detta la sondaggista che non sbaglia mai, ospite di Tiziana Panella, a Tagadà, su La7, ha illustrato gli ultimi dati sulla fiducia degli italiani nel governo giallo

Matteo Salvini attacca Conte e Macron : "Immigrati - pensano che gli italiani siano scemi?" : "Baci con Macron e sussurri con la Merkel ma chi sbarca rimane qui, altro che ricollocazioni. pensano che gli italiani siano scemi?". Matteo Salvini, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter rilancia un servizio andato in onda a Dritto e rovescio su Rete 4 e attacca il nuovo governo giallo-ross

Porta a Porta - perché Matteo Renzi vuole sfidare Matteo Salvini : la verità sul dibattito dell'anno : Sarà lo scontro televisivo dell'anno. Forse anche qualcosa in più. Si parla del faccia a faccia tra Matteo Salvini e Matteo Renzi che si terrà a Porta a Porta, il programma di Bruno Vespa in onda su Rai 1. Salvini vs Renzi, previsto a metà ottobre (il giorno preciso va ancora stabilito). Se ne diran

Matteo Salvini contro Beatrice Lorenzin : "Nel Pd solo per fermarmi? Alta politica..." : "Ho scelto di rafforzare l'area popolare e liberale del Pd perché ritengo che contro la deriva plebiscitaria e sovranista della Lega di Matteo Salvini ci voglia un grande partito a vocazione maggioritaria". Queste le parole con cui ieri, giovedì 19 settembre, Beatrice Lorenzin ha motivato il suo ing

PiazzaPulita - Matteo Salvini nel mirino di Corrado Formigli : Rackete - Boldrini e Boeri - è un attacco totale : E' stato un attacco totale a Matteo Salvini la puntata di PiazzaPulita andata in onda ieri sera 19 settembre. Corrado Formigli ha dedicato tutta la trasmissione al leader della Lega: prima con l'intervista a Carola Rackete, la Capitana che ha sfidato l'ex ministro dell'Interno sugli immigrati, poi c

Giornalista intimidito : indagati tre agenti della scorta di Matteo Salvini : Tre agenti di polizia che facevano parte della scorta dell'ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini sono indagati dalla Procura di Ravenna per l'episodio avvenuto a Milano Marittima lo scorso 30 luglio, quando un Giornalista di Repubblica fu intimidito per aver ripreso il figlio del leader della Lega mentre faceva un giro sulla moto d'acqua della polizia guidata da un altro agente. La Procura di Ravenna aveva aperto ...

Lorenzin : "Entro nel PD per fermare Matteo Salvini" : Beatrice Lorenzin, ex fedelissima di Silvio Berlusconi in Forza Italia, dopo essere stata ministro della Salute con Enrico Letta, Matteo Renzi e Paolo Gentiloni, è stata rieletta in questa legislatura alla guida di Civica Popolare, nella fila del centrosinistra e ora completa il suo trasloco andando definitivamente nelle fila del PD. In una intervista a Repubblica, infatti, ha ammesso che lascerà il gruppo misto alla Camera e passerà al ...

Silvio Berlusconi disconosce Matteo Renzi e rimprovera Matteo Salvini : Tanti azzurri guardano a Matteo Renzi e al suo nuovo progetto centrista ma Silvio Berlusconi precisa che il politico fiorentino

Tre poliziotti coinvolti nell’uso di una moto d’acqua della polizia da parte del figlio di Matteo Salvini sono indagati per peculato d’uso e violenza privata : Tre poliziotti coinvolti nell’uso di una moto d’acqua della polizia da parte del figlio di Matteo Salvini sono indagati dalla procura di Ravenna per peculato d’uso e violenza privata. Il caso era iniziato il 30 luglio, quando il giornalista di

Matteo Salvini - tre agenti indagati per il figlio in moto d'acqua : "Ipotesi di violenza privata" : Sotto assedio. Matteo Salvini e anche gli agenti della sua scorta. Si torna alla vicenda del figlio del leader della Lega sulla moto d'acqua della polizia. Tre agenti, infatti, risultano ora indagati. Ieri, mercoledì 18 settembre, sono stati portati in procura a Ravenna, alla presenza dei loro avvoc

Matteo Salvini - indiscrezione : settimana prossima tre parlamentari M5s entrano nella Lega : La bomba politica la ha sganciata Matteo Salvini in persona, che non si nasconde più: "Nei prossimi giorni tanti amministratori locali e non solo locali entreranno nella Lega perché per loro l'onore e la dignità sono valori importanti - ha premesso -. Sono uomini e donne che si vergognano di quello

Matteo Salvini - il sondaggio Emg Acqua : il "premier" è lui - Conte e Meloni dietro. Renzi a picco : È sempre Matteo Salvini il leader che ispira più fiducia negli italiani. Il sondaggio Emg Acqua per Agorà su Raitre assegna al segretario della Lega il 40% dei sostegni, davanti al premier Giuseppe Conte con il 39 per cento. Dietro, Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia al 29% e Luigi Di Maio al 28 pe

Vittorio Feltri su Matteo Renzi : "Ha distrutto Conte - Di Maio e Zingaretti in un colpo solo. E Salvini..." : Vittorio Feltri su Twitter fa una analisi sintetica dell'attuale situazione politica alla luce della scissione della sinistra dopo l'addio di Matteo Renzi che ha fondato il nuovo partito Italia Viva. "Quella di Renzi", scrive il direttore di Libero, "non è una secessione bensì una maxirottamazione.