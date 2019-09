Lotta | Mondiali 2019 | la legge di Spartacus! Frank Chamizo tritura Kaisanov | vola in

LIVE Lotta - Mondiali 2019 in DIRETTA : Chamizo vola ai quarti di finale! A una vittoria da Olimpiadi e zona medaglie : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.15 Chamizo affronterà ai quarti di finale il vincente del confronto tra il kazako Kaisanov e il greco Binenmpaoum. 10.14 Frank Chamizo ha sconfitto il sudcoreano Lee per 10-2 e vola ai quarti di finale della categoria 74 kg. 6′ ANCORAAAAAAAAA! Chamizo imperiale: 10-2. Mancano 30”, vediamo se riuscirà a chiudere ancora per manifesta superiorità. 6′ SUPERLATIVOOOOOOO! Lotta ...

Lotta - Mondiali 2019 : Frank Chamizo - esordio vincente. Demolito Dietsche - ora gli ottavi di finale : esordio vincente per Frank Chamizo ai Mondiali 2019 di Lotta che si stanno disputando a Nursultan (capitale del Kazakhstan, è il nuovo nome di Astana). L’italo-cubano ha letteralmente dominato il sedicesimo di finale della categoria 74 kg e ha Demolito il malcapitato svizzero Marc Dietsche, sconfiggendolo per 10-0 in appena 3’58”: un trionfo per manifesta superiorità da parte dell’azzurro che ha confermato il pronostico ...

Lotta libera - Mondiali 2019 : Givi Davidovi battuto nei ripescaggi - sfugge la carta olimpica : Niente da fare per Givi Davidovi ai Mondiali di Lotta in corso a Nursultan, in Kazakistan: l’azzurro, impegnato nel turno decisivo dei ripescaggi dei -57 kg dello stile libero, è stato sconfitto in maniera piuttosto netta dal serbo Stevan Andria Micic, che si impone ai punti per 8-0 e si guadagna così l’accesso alla finale per il bronzo contro il kazako Nurislam Sanayev, e soprattutto ottiene il pass olimpico per la Serbia. Sfida a ...

LIVE Lotta - Mondiali 2019 in DIRETTA : esordio vincente di Chamizo - Davidovi eliminato ai ripescaggi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.47 Ora Chamizo se la dovrà vedere contro il vincente del match tra il sudcoreano Lee e l’estone Andruse. 4′ SIIIIIIIIII! VITTORIAAAAAAAAA! FINISCE QUI! Chamizo batte Dietsche per 1-0 in 3’58”. L’azzurro vola agli ottavi di finale della 74 kg, dominio totale contro lo svizzero. 4′ Fase di Lotta a terra, Chamizo è nettamente superiore, balza sopra ...

Lotta libera - Mondiali 2019 : Givi Davidovi approfitta del forfait di Liang Shaofeng e va al match per la carta olimpica! : Subito una buona notizia per l’Italia oggi ai Mondiali di Lotta in corso a Nursultan, in Kazakistan: Givi Davidovi, impegnato nei ripescaggi dei -57 kg dello stile libero, supera il primo turno e va alla sfida contro il serbo Stevan Andria Micic, che metterà in palio l’accesso alla finale per il bronzo contro il kazako Nurislam Sanayev, ma soprattutto assegnerà il pass olimpico. Givi Davidovi non fa alcuna fatica nel primo incontro ...

LIVE Lotta - Mondiali 2019 in DIRETTA : parte l’assalto di Frank Chamizo alla finale - Davidovi a una vittoria dalle Olimpiadi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.04 Frank Chamizo incomincerà la propria avventura dai 16esimi di finale della 74 kg contro lo svizzero Marc Dietsche ma bisognerà attendere diverso tempo, l’italo-cubano dovrebbe salire sulla materassina attorno alle ore 09.00. 07.02 INCREDIBILE! LIANG NON SI E’ PRESENTATO! Davidovi vince per abbandono! Ora l’azzurro affronterà il serbo Andria Micic nel match decisivo per ...

Lotta - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di venerdì 20 settembre. Tutti gli azzurri in gara : Finalmente è arrivato il giorno di Frank Chamizo. Dopo il fallimento di Tutti i rappresentanti italiani nella Lotta femminile e nella greco-romana, la selezione del Bel Paese rimane aggrappata agli ultimi due protagonisti ancora in gioco nello stile libero: Frank Chamizo e Givi Davidovi. Quest’ultimo era stato sconfitto nella giornata di ieri agli ottavi di finale nei 57 kg per poi essere ripescato, dunque avrà la chance di conquistare il ...

LIVE Lotta - Mondiali 2019 in DIRETTA : parte l’assalto di Frank Chamizo alla finale e al pass olimpico per Tokyo 2020 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il tabellone di Frank Chamizo Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata di gare dei Mondiali di Lotta che proseguiranno oggi a Nursultan, in Kazakistan: giornata dedicata allo stie libero ed alla femminile, che assegneranno, nelle categorie di peso olimpiche, le medaglie ed altri pass per Tokyo 2020. Nella categoria di peso olimpica dei -74 kg dello stile ...

Lotta - Mondiali Nursultan 2019 : assegnati altri quattro titoli nella femminile. Quinto titolo per la statunitense Adeline Maria Gray : Va in archivio la sesta giornata dei Mondiali di Lotta, proseguiti oggi a Nursultan, capitale del Kazakistan: assegnate le medaglie in altre quattro categorie di peso della femminile, delle quali due olimpiche. Andiamo a scoprire le sedici medaglie assegnate oggi ed i dodici pass olimpici distribuiti alle Federazioni d’appartenenza. CATEGORIE DI PESO OLIMPICHE Nei -57 kg scende dal gradino più alto del podio dopo l’oro della scorsa ...

Lotta - Mondiali 2019 : il tabellone e gli avversari di Frank Chamizo. Possibile semifinale con il georgiano Avtandil Kentchadze : Sorteggiato a Nursultan, in Kazakistan, il tabellone della categoria di peso olimpica dei -74 kg dello stile libero ai Mondiali di Lotta dove la testa di serie numero uno è l’italiano Frank Chamizo Marquez. Dato che erano già note le altre teste di serie, si era già a conoscenza del fatto che l’eventuale semifinale dell’azzurro si sarebbe disputata contro il georgiano Avtandil Kentchadze, numero 4 e medaglia d’argento ...

Lotta - Mondiali Nursultan 2019 : Givi Davidovi ai ripescaggi nello stile libero - eliminate tutte le azzurre della femminile : Arriva un solo ripescaggio per l’Italia oggi ai Mondiali di Lotta in corso a Nursultan, in Kazakistan: ad ottenerlo è Givi Davidovi, nei -57 kg dello stile libero, mentre nella femminile vengono eliminate definitivamente Aurora Campagna nei -62 kg, Dalma Caneva nei -68 kg, ed Eleni Pjollaj nei -76 kg. Solo per il primo azzurro dunque ci sarà domani una nuova possibilità di qualificarsi alle Olimpiadi. Givi Davidovi, dopo aver superato nei ...

Lotta libera - Mondiali Nursultan 2019 : Gigi Davidovi fermato agli ottavi dal favorito turco Atli nei 57 kg - si spera nel ripescaggio : Gigi Davidovi non fa l’impresa ed è costretto ad alzare bandiera bianca contro il turco Suleyman Atli agli ottavi di finale dei 57 kg in occasione dei Campionati del Mondo 2019 di Lotta libera in corso di svolgimento nella capitale kazaka di Nursultan. L’italo-georgiano, vincitore dell’ultimo Yasar Dogu, è stato sconfitto abbastanza nettamente per superiorità tecnica dal n.1 del seeding e favorito principale per il titolo ...

Lotta - Mondiali Nursultan 2019 : Gigi Davidovi va agli ottavi nei 57 kg - stop al primo turno per Aurora Campagna : Rimane solo un azzurro ancora in corsa in questa sesta giornata dei Campionati del Mondo 2019 di Lotta in corso di svolgimento a Nursultan, in Kazakistan. Si tratta di Gigi Davidovi, capace di superare per 3-1 lo spagnolo Levan Metreveli al primo turno dei 57 kg nella Lotta libera accedendo così agli ottavi di finale in cui dovrà vedersela con il favorito turco Suleyman Atli. Battuta d’arresto all’esordio invece per Aurora Campagna, ...

Lotta femminile - Mondiali Nursultan 2019 : Dalma Caneva subito sconfitta all’esordio nei 68 kg - ripescaggio quasi impossibile : Seconda sconfitta consecutiva di giornata per gli azzurri impegnati a Nursultan (Kazakistan) nei Campionati del Mondo 2019 di Lotta qualificanti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Dopo la definitiva eliminazione di Eleni Pjollaj nei ripescaggi dei 76 kg, arriva infatti anche il ko di Dalma Caneva al primo turno dei 68 kg. La genovese classe 1994 si è dovuta arrendere all’esordio pagando dazio contro la nigeriana Blessing Oborududu per ...