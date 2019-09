Guasto all' impianto audio dello stadio | parte la musica metal a tutto volume

Roma - Guasto alla metro : passeggeri costretti a scendere e a camminare lungo i binari al buio : Tra Circo Massimo e Colosseo, a causa di un guasto, decine di persone sono state costrette a scendere dalla metro e a camminare lungo il tunnel dei binari. È successo a Roma, questa mattina, sulla linea B della metropolitana. I passeggeri, come si nota nel video, hanno dovuto percorrere centinaia di metri al buio per raggiungere la banchina successiva. Video Twitter L'articolo Roma, guasto alla metro: passeggeri costretti a scendere e a ...

Roma - caos in metropolitana : passeggeri evacuati a piedi lungo le gallerie della linea B per un Guasto. Al buio la fermata di Termini : caos a Roma lungo le linee della metropolitana. Alcuni passeggeri questa mattina sono stati fatti scendere a piedi in una delle gallerie della linea B. La segnalazione arriva direttamente dalle persone che erano a bordo dei vagoni, i quali hanno riferito che l’evacuazione è avvenuta a causa di problemi tecnici. Il treno si è fermato tra la fermata Circo Massimo e quella del Colosseo, tra le più frequentate anche dai turisti. Sono sotto la ...

Quattro misure cautelari per il Guasto alle scale mobili della metro di Roma. Dipendenti indagati per frode e lesioni : Quattro misure cautelari, nei confronti di Dipendenti di metro Roma e Atac, per l’incidente alle scale mobili della metro Repubblica di Roma. I Quattro sono accusati, a vario titolo, sono quelle di frode nelle pubbliche forniture e lesioni personali colpose aggravate. L’indagine è quella della procura di Roma sul grave incidente che causò il ferimento di numerose persone alla fermata della metro Repubblica il 23 ...

Incidente per Elisabetta Gregoraci - Guasto all’auto di notte in autostrada : “Mi sono spaventata” : Inconveniente per Elisabetta Gregoraci che, di ritorno da Castel di Sangro a Roma, si è ritrovata a vivere ore di paura. La macchina a bordo della quale viaggiava ha subito un guasto e la showgirl è rimata per diversi minuti al buio in autostrada. “Mi sono spaventata” ha fatto sapere via Instagram. È riuscita a tornare a casa solo alle 5 del mattino.Continua a leggere

Blackout in Indonesia : Guasto alle centrali - milioni di persone al buio : Sull’isola di Giava, in Indonesia, decine di milioni di persone sono rimaste senza corrente elettrica dopo che la compagnia statale Pln ha rilevato problemi in varie centrali. Molti edifici di Giacarta, dove risiedono 30 milioni di persone, sono rimasti isolati, la rete di trasporto è stata temporaneamente chiusa mentre il traffico stradale è andato in tilt a causa dello spegnimento di semafori. Gli ospedali hanno continuato a funzionare ...