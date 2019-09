Francia | trovato cadavere a pezzi in un bosco | è di un italiano scomparso I media

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 settembre 2019) Avvolto in un telo di plastica, amputato e con “lesioni alle ossa del cranio provocate da uno oggetto contundente”. Così un cacciatore francese domenica scorsa nell’Isere, regione a sud della, haun. Come riferito dalla procura di Grenoble si tratta di undi 44 anni, nato a Napoli. Secondo alcunil’uomo è Vittorio Barruffo: non si avevano sue notizie dal 9 luglio scorso come raccontato dalla trasmissione Chi l’ha visto. L’autopsia sul corpo fatto aè stata effettuata ieri dai medici legali della gendarmeria di Pontoise, evidenziando, appunto, una ferita alla testa “probabilmente all’origine del decesso”. La procura francese ha aperto un’indagine. La pista, secondo quanto riporta il quotidiano locale Le Dauphiné Libéré, è quella mafiosa. Come raccontato dalla trasmissione ...

