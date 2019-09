Due nuovi episodi di NCIS 16 e FBI nel sabato di Rai2 il 21 settembre

Casting per Due nuovi film e selezioni di attori e attrici per Disneyland Paris : Sono attualmente in corso i Casting, a cura di Klab4 film, per la ricerca di figure varie per realizzare due nuovi film. Sono poi ancora aperte le selezioni per la ricerca di personaggi vari (principesse, principi e soggetti da sfilata), per Disneyland Paris. nuovi film Per la realizzazione di un importante film, Klab4 film seleziona ballerini, insegnanti di danza e coreografi. Gli interessati devono inviare la propria candidatura, con dati ...

Lo Sky Racing Team VR46 cambia - Due i volti nuovi per il 2020 : ecco i 4 piloti scelti da Valentino Rossi : Il Team di Valentino Rossi conferma Celestino Vietti e Luca Marini, accogliendo nel proprio roster Andrea Migno e Marco Bezzecchi Lo Sky Racing Team VR46 cambia la propria line-up in vista del 2020, accogliendo due volti nuovi e confermando due piloti già presenti nel proprio roster. AFP/LaPresse Luca Marini e Celestino Vietti proseguono la propria avventura nella scuderia di Valentino Rossi, a cui si affiancheranno Andrea Migno e Marco ...

Huawei ha presentato Due nuovi smartphone - senza servizi e app di Google : Si chiamano Mate 30 e Mate 30 Pro e sono i primi dopo la messa al bando decisa dal governo degli Stati Uniti

Bigben presenta Due nuovi prodotti su licenza ufficiale dedicati ai fan di PlayStation : È quasi ora di tornare a scuola e Bigben è orgogliosa di presentare due nuovi prodotti su licenza ufficiale dedicati al 100% agli amanti della PlayStation e ai giocatori nostalgici.Avete mai desiderato svegliarvi ogni giorno con la vostra console preferita proprio accanto a voi? Assicuratevi di iniziare la giornata con il piede giusto con una sveglia ispirata alla console PlayStation originale! Progettata appositamente per soddisfare i fan di ...

Metro Roma - crollo scale mobili : 4 arresti - Due sono dipendenti Atac. «C'è ancora pericolo - nuovi incidenti sono stati nascosti» : Gli incidenti alle scale mobili di diverse fermate della Metro A di Roma sono dovuti non solo alla mancata manutenzione, ma anche a manomissioni volontarie, ed il pericolo di nuovi incidenti...

Un leak rivela Due nuovi smartphone di Xiaomi in arrivo : Una nuova pagina di prodotto Xiaomi è emersa online, rivelando due smartphone in arrivo: Mi 9 Pro 5G e Mi MIX 4. Il leak suggerisce inoltre che entrambi i dispositivi saranno presto lanciati contemporaneamente. Sebbene la società non abbia ancora rivelato una data, i rapporti indicano che l'evento di lancio potrebbe aver luogo il 24 settembre. L'articolo Un leak rivela due nuovi smartphone di Xiaomi in arrivo proviene da TuttoAndroid.

A Milano si pianteranno 100 mila nuovi alberi nei prossimi Due anni : Una milano sempre più verde, trasformata in una foresta urbana per combattere lo smog. L'ambizioso obiettivo rientra nel progetto ForestaMi, firmato dall'architetto Stefano Boeri con il via libera del Comune, che prevede di piantare 100 mila nuovi alberi in città entro il 2020. E tra 11 anni il traguardo è fissato a 3 milioni di alberi in più. Un piano che trasformerebbe radicalmente il volto di milano. Le zone individuate per la piantumazione ...

TIM è pronta a introdurre Due nuovi tagli di ricarica standard da 4 euro e 6 euro : Dopo le polemiche relative al servizio ricarica+, TIM sarebbe pronta ad introdurre un nuovo taglio di ricarica standard da 4 e 6 euro L'articolo TIM è pronta a introdurre due nuovi tagli di ricarica standard da 4 euro e 6 euro proviene da TuttoAndroid.

Sony annuncia Due nuovi sistemi multimediali con Android Auto : Sony ha annunciato oggi nella cornice di IFA 2019 due nuovi sistemi multimediali per Auto dotati del supporto ad Android Auto ed Apple CarPlay L'articolo Sony annuncia due nuovi sistemi multimediali con Android Auto proviene da TuttoAndroid.

Huawei lancia Due nuovi smartwatch - ma sono per bambini : Da Huawei arrivano due nuovi smartwatch dedicati ai bambini: stiamo parlando di Huawei Children’s Watch 3s e Huawei Children’s Watch 3X L'articolo Huawei lancia due nuovi smartwatch, ma sono per bambini proviene da TuttoAndroid.

Casting per Due nuovi programmi Tv di Magnolia e per l'International Cinema Academy : Sono attualmente tuttora aperti i Casting per partecipare a due nuovi programmi televisivi della nota casa di produzione Magnolia. Sono inoltre in corso le selezioni per l'International Cinema Academy. Magnolia cerca giovani talenti Casting ancora in corso per due nuovi programmi televisivi di Magnolia, la nota casa di produzione. Tra questi si segnalano quelli relativi alla ricerca di giovani di bella presenza e spigliati, domiciliati a Roma e ...

U&D over - spoiler : Gemma ha Due nuovi corteggiatori e litiga con Barbara e Tina : La registrazione del trono over di Uomini e Donne è avvenuta nella giornata di ieri, venerdì 30 agosto. Il programma di Maria De Filippi, anche quest'anno, vedrà la presenza di Gemma Galgani, Ida Platano, Riccardo Guarnieri, Barbara De Santi e molti altri veterani del programma. Il ritorno di Gemma Galgani e l'eterno conflitto con Tina A Uomini e Donne, anche quest'anno, non mancherà Gemma Galgani, protagonista storica e indiscussa del parterre ...

Samsung Galaxy A50s e A30s : Due nuovi smartphone con display da 6 - 4’’ e 3 camere posteriori : Samsung presenta due nuovi cellulari dotati di memoria fino a 128 GB e raffinato design con bordi sottili

Ligue 1 - il Monaco non sa più vincere : 2-2 interno contro il Nimes - a segno i Due nuovi acquisti : Monaco e Nimes hanno pareggiato 2-2 in una partita valida per la 3/a giornata di Ligue 1. Per i monegaschi a segno i due neo acquisti Slimani e Ben Yedder al 39′ e al 46′. Nella ripresa l’espulsione di Jemerson al 56′ costringe i padroni di casa all’inferiorità numerica. Il Nimes è bravo ad approfittarne, trovando il pareggio con le reti di Philippoteaux al 70′ e Denkey all’82’. RISULTATI 3^ ...