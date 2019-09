Ci rendiamo conto che i tifosi violenti stanno colonizzando gli stadi a danno dei tifosi

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 20 settembre 2019) La Gazzetta dello Sport propone una lettera di un tifoso, in questo caso dell’Hellas, ma che, come sottolinea il quotidiano, potrebbe appartenere a una qualsiasi altra squadra di calcio italiana. Perché purtroppo, non ci sono differenze in alcuni comportamenti. Ho visto padri di famiglia con bambini dover sloggiare, sotto sfottó e insulti vari, perché colpevoli di non essere veronesi. Ho visto donne gridare «sei una merda» ad un anziano che con la moglie aveva osato esultare al rigore per il Milan. Siamo nella Tribuna Est settore 9 durante Verona-Milan, chi scrive non è un tifoso occasionale, Seguo il calcio da 40 anni, sono stato in tantiin Italia e all’estero, ho seguito l’Italia ai Mondiali in Germania e agli Europei in Portogallo. Ho visto Champions League e sono stato in curva del River Plate a Buenos Aires. Non si può spiegare il disagio diffuso tra gente normale ...

