5 previsioni su come andranno gli Emmy 2019

(Di venerdì 20 settembre 2019) Si terranno nella notte fra 22 e 23 settembre gliAwards, i premi che celebrano il meglio della televisione americana e quindi, in questi ultimi anni, il meglio delle serie tv in circolazione. Maiquest’anno moltissime delle categorie contengono sfide molto aperte, su cui è difficile farecerte. Ma ecco alcune riflessioni e ipotesi che potrebbero portare a un quadro piuttosto preciso di ciò che accadrà durante la cerimonia: 1. Game of Thrones pigliatutto (ma non troppo) In molti ne sono convinti: sarà l’anno di Game of Thrones. Anche perché è l’ultima occasione per esserlo. La serie Hbo arriva con un numero monstre di candidature, 32 nomination (più di ogni altra serie per una singola stagione). Anche statisticamente, dunque, dovrebbe portarsi a casa un bottino bello consistente, anche se consideriamo che 10 statuette le sono già state assegnate ...

