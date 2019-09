Quale iPhone comprare

Quale sarà il prezzo degli iPhone 11 in Italia? Probabile listino con IVA : Il prezzo dell'iPhone 11, in tutte le sue tre varianti standard, Pro e Pro Max, è stato più volte rivelato da indiscrezioni nelle ultime settimane ma solo in dollari e non certo in euro. La politica commerciale Apple nel continente europeo per i nuovi melafonini resta meno definita. Ciò non toglie che, sulla base dei dettagli ora disponibili, è possibile ipotizzare un listino per i device in uscita, pure abbastanza verosimile perché in linea ...