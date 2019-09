Non è più così figo far parte di una band Restano i veleni dei camerini

Instagram Non mostrerà più ai minorenni i post che pubblicizzano prodotti dimagranti e chirurgia estetica : Instagram ha detto che dalle prossime settimane non farà più visualizzare alle persone con meno di 18 anni post che fanno pubblicità a prodotti per perdere peso e ad alcuni tipi di chirurgia estetica. Non verranno mostrati ai minorenni anche

Renzi - Crepet : “È inascoltabile e incoerente - mi fa paura”. E accusa politica e media : “Questo Paese è vergognoso - ormai Non voto più” : Durissima invettiva dello psichiatra Paolo Crepet contro la politica italiana e i media, nel corso della trasmissione Coffee Break, su La7. Il conduttore Andrea Pancani gli chiede un commento su una sintesi-video incentrata sul curriculum politico di Renzi. Crepet è implacabile: “E’ inascoltabile. Fa paura. Fa paura un’Italia in cui il lunedì si dice una cosa e il martedì un’altra. L’autorevolezza che la politica ...

Renzi - finalmente via dal Pd! Ora un partito di amici e Non più di coltelli nella schiena : Lo scorso mese lo scrissi: Matteo Renzi, è ora di lasciare il Pd. Bene, dopo aver messo in sicurezza il governo e quindi il Paese, Renzi ha finalmente fatto chiarezza sul suo futuro. Negli ultimi sette anni, nonostante il leader toscano si sia sempre messo a disposizione del partito Democratico, sia da vincitore delle primarie e sia dopo essere stato sconfitto la prima volta da Bersani, la famosa Ditta ( i compagni provenienti dal partito ...

Pippo Baudo : “Non sopporto più i programmi di cucina in tv. Lorella Cuccarini? Ho un debole per lei” : “E’ un periodo di crisi, non c’è varietà e ideazione di nuovi programmi. I palinsesti sono tutti uguali. E’ anche colpa dei reality e dei talent che condizionano le reti perché è più facile proporre elementi familiari per il pubblico piuttosto che rischiare con un programma ex novo. Aumentano i canali, aumentano i programmi, ma non aumentano le idee. Non sopporto più i programmi di cucina in tv, si mangia a tutte le ore e ...

Giorgia Caldarulo conferma il flirt con Taylor Mega : "Non stava più con Erica" : L'ex corteggiatrice di Uomini e donne rompe il silenzio sulla frequentazione con l'ambitissima influencer

Tommaso Paradiso è uscito dal gruppo : “I The Giornalisti Non esistono più” : Tommaso Paradiso è uscito dal gruppo. Lo ha annunciato con sei storielle Instagram, ieri a ora di cena, mentre gli italiani discutevano di Renzi, il fuoriuscito illustre di questa estate di divorzi all’italiana, di un 17 settembre di scissioni per la vita che verrà nell’Italia che verrà, l’Italia Vi

WhatsApp Non funziona più su questi smartphone : Purtroppo chi possiede ancora un vecchio smartphone basato su versioni di Android datate o smartphone iPhone con versioni iOS vecchie o in generale telefoni con Windows Phone tra qualche mese non potrà più usare WhatsApp in quanto l'applicazione non supporterà più smartphone obsoleti.

Pippo Baudo : «I palinsesti sono tutti uguali. Non sopporto più la cucina in tv. Nostalgia di un programma mio? L’eta c’è - come potrei concorrere con la Balivo?» : Pippo Baudo “E’ un periodo di crisi, perché non c’è varietà e ideazione di programmi. I palinsesti sono tutti uguali“. Parola di Pippo Baudo, oggi spettatore di una tv che, ai suoi occhi, è diventata moribonda, priva di idee. Un’omologazione che a detta sua nasce anche a causa dei troppi reality e talent che hanno dominato e ‘contaminato’ il piccolo schermo: “E’ anche colpa dei reality e ...

La tradizionale parata natalizia organizzata dalla TV statale dei Paesi Bassi Non avrà più attori con la faccia dipinta di nero : La TV pubblica dei Paesi Bassi ha annunciato che nella tradizionale parata natalizia che organizza ogni anno non sfileranno più attori bianchi con la faccia dipinta di nero e le labbra tinte di rosso; cioè col cosiddetto blackface, un modo

Animali - li sottoponiamo a torture indicibili. E Non è il danno più grave che stiamo causando : Schopenhauer diceva:“L’uomo ha fatto della Terra un inferno per gli Animali”. Difficile dare torto al filosofo di Danzica, considerando che ogni anno uccidiamo 150 miliardi di Animali. Un numero siderale, una sorta di buco nero troppo oscuro per essere osservato. Una questione eticamente, economicamente e storicamente troppo complessa per essere qui affrontata nella sua interezza, ma che meriterebbe quanto meno una trattazione meno puerile di ...

Mappe e modalità DLC di Call of Duty : Modern Warfare Non saranno più esclusive a tempo come in passato : L'insistenza di Activision sulla gestione dei DLC esclusivi a tempo sembrava una di quelle cose che avrebbero lievemente infastidito in fan fino alla fine dei tempi, ma almeno nel caso di Call of Duty: Modern Warfare di quest'anno, ci sarà una "tregua". Data la natura cross-play del gioco, Activision si è impegnata a pubblicare "la maggior parte dei contenuti di gioco post-lancio" contemporaneamente su PC, PlayStation 4 e Xbox One.In un post sul ...

Capello distrugge l’Inter - parole pesantissime contro i nerazzurri : “Non si è visto un gioco - mi aspettavo di più” : L’esordio in Champions dei nerazzurri non è piaciuto per niente all’ex allenatore friulano, che ha espresso bacchettato l’atteggiamento della squadra di Conte Brutto esordio per l’Inter in Champions League, i nerazzurri infatti sono stati bloccati sull’1-1 a San Siro dallo Slavia Praga, rischiando addirittura la debacle interna. Marco Alpozzi/LaPresse Una prestazione sottotono che non ha convinto affatto Fabio ...

Walter Nudo Non è più single : è Roberta la nuova fidanzata. E così spegne ogni voce : Walter Nudo ha una nuova fidanzata. È da tempo che si parlava di una possibile nuova storia del primo vincitore de L’Isola dei famosi. Ma ora c’è la conferma. A un anno dal suo ingresso al Grande Fratello Vip, dove ha vinto battendo il super favorito Francesco Monte, Walter Nudo ha trovato di nuovo l’amore. Come rivela con tanto di foto il settimanale Chi, nel numero in edicola mercoledì 18 settembre 2019, Walter sta vivendo una bella storia ...

MotoGp - Michele Pirro Non ha dubbi : “Marquez è più forte di Rossi - quando Valentino dominava…” : Il collaudatore della Ducati ha fatto un paragone tra lo spagnolo e il pesarese, ammettendo la superiorità del campione del mondo in carica Week-end complicato per Michele Pirro a Misano, il pilota della Ducati non è riuscito a sfruttare al meglio la wild-card concessagli, scivolando a pochi giri dalla fine quando navigava a ridosso della top ten. Lapresse Interrogato ai microfoni di Radio Sportiva sulla sua prestazione, il collaudatore ...