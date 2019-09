Madre le invia emoticon sbagliate su Facebook | figlia 33enne muore d’infarto

Genova - ucciso durante il Tso. La Madre di Jefferson Tomalà alla vigilia dell’udienza preliminare : “L’agente venga rinviato a giudizio” : Jefferson Tomalà aveva 20 anni e una figlia di due mesi. La sera del 9 giugno 2018 litiga pesantemente con la fidanzata, da mesi i genitori di lei sono contrari alla scelta dei due di vivere insieme e cercano in ogni modo di ostacolare la loro relazione. Dopo una nottata passata in discoteca anche per provare a dimenticare queste tensioni, rientra a casa all’alba, ha bevuto e dorme fino a tardi. Al risveglio la disperazione del giorno precedente ...

Bologna - uccide la ex e invia un crudele sms alla Madre : “Non la vedrai più” : Secondo la sorella della 32enne Atika Gharib, trovata carbonizzato mercoledì in un fienile nle bolognese, il 42enne marocchino M'hamed Chamek dopo il delitto avrebbe inviato alla madre della vittima uno sms in cui annunciava: " Non c'è già più, non la vedrai più". "Ha chiamato anche l'altra mia sorella e ha minacciato di uccidere anche me" ha rivelato la donna.Continua a leggere