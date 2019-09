Le domande da non fare a se stesse

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 19 settembre 2019) COS’HA LEI CHE IO NON HO?PERCHÉ CAPITANO TUTTE A ME? COSA PENSERANNO DI ME? MI AMA? E SE POI NON CI RIESCO?DOVE HO SBAGLIATO? CE L’HA CON ME?Volere bene a seè la cosa più difficile e bella che si possa. Difficile, perché di mezzo ci si mettono i sensi di colpa, i complessi, il corso della vita che non sempre ci piace in ogni suo tornante. Bella perché, se ci riesci, sei al sicuro. E non si parla di stipendio fisso, o marito che ti porta la valigia. Si parla proprio di essere capaci di prendersi cura di sé. Nel miglior modo possibile, nel più ampio senso immaginabile. E allora perché ci facciamoinfide?che ci siedono sul divano, immobilizzandoci tra cuscini che sembrano di marmo? Perché dobbiamo ancora imparare. Ad amarci davvero. Sembra una banalità, una cosa appiccicosa, ma non lo è. Quindi iniziamo ad allenarci. E facciamolo proprio smettendo dia ...

