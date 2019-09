Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 19 settembre 2019) Ilintervista il numero uno della Figc sui dodici arresti effettuati tra le fila degli ultras juventino, ma soprattuto sui rapporti che di fatto si vengono a creare tra le società e i gruppi di tifo organizzato. rapporti di forza in cui gli ultras tengono sotto ricatto i club con la minaccia di far squalificare i campi di gioco e rifilare multe salate. Qui nasce il dibattito sulla “responsabilità oggettiva” che ritiene responsabili le società sportive del comportamento dei propri sostenitori, sia sul proprio campo di gioco (compreso l’eventuale campo neutro) che in trasferta. Questo concetto di “responsabilità oggettiva”, non esiste più ha spiegato«Per impedire che i Club possano essere ricattati e che alcuni gruppi criminali possano tenere in scacco un intero sistema, con l’articolo 7 abbiamo introdotto le cosiddette esimenti ed attenuanti ...

napolista : Gravina al Messaggero: la #Juventus non va lasciata sola La responsabilità oggettiva delle società calcistiche è s… -