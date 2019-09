Contratti, sì a accordo rappresentanza

Cgil, Cisl e Uil e Confindustria hanno firmato con Inps e Ispettorato del Lavoro la convenzione per la misurazione e la certificazione dellaSindacale. L'prevede che l'Inps abbia il compito di "pesare" i sindacati attraverso la valutazione di un mix tra iscritti e voti nelle elezioni delle Rsu su modello di quanto già accade per il Pubblico impiego. Con questa firma "inizia un percorso che ha come punto d'arrivo l'emanazione di una legge sulla".Così Nunzia Catalfo, ministra del Lavoro.(Di giovedì 19 settembre 2019)