Brescia | “sposati o farai la fine di Sana Cheema” | arrestati genitori e fratello di una

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019) “Sposati oladiCheema (giovane donna uccisa dalla famiglia perché aveva rifiutato un matrimonio combinato, ndr)”: questa è solo una delle minacce rivolte da un padre di origini pachistane alla figlia maggiore per convincerla a tornare in patria e sposarsi con un matrimonio combinato, da lei rifiutato con forza. È successo adove ie ilmaggiore di quattro ragazze – due ancora minorenni – sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e induzione al matrimonio, e gli è stato imposto il divieto di avvicinamento alle vittime. Non solo, aiè stata imposta anche la sospensione della responsabilitàale. Le giovani, nelle scorse settimane, dopo le ennesime percosse, si erano recate al pronto soccorso, dove, ...

