Beatrice Lorenzin entrerà nel Partito Democratico

Beatrice Lorenzin non va con Renzi ed entra nel Partito Democratico : Beatrice LoRenzin si appresta a lasciare il Gruppo Misto della Camera dei deputati per entrare nel Partito Democratico. Repubblica ha raccolto le intenzioni dell’ex ministro della Salute che ha scelto quindi di far parte dei dem e di non aderire, invece, a Italia Viva appena lanciato da Matteo Renzi, nonostante alcuni contatti avuti.“Io sono stata ministra con Enrico Letta e Paolo Gentiloni, mi sono trovata in sintonia con Dario ...