Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Ecco Matteo Orfini, che stavolta non ha seguito Matteo Renzi: “Perché è un errore, che rischia di danneggiare non solo Renzi, ma l’intero campo progressista. Siamo in uno dei momenti più drammatici della sinistra italiana”. Inizia così una conversazione con l’HuffPost, in cui il capocorrente dei “giovani turchi” propone un contenitore all’americana: “Da, altrimentivia. Lo dico proprio nel momento più difficile”. Diceva: uno dei momenti più drammatici della sinistra italiana. Non le sembra eccessivo?No, ed è reso ancora più drammatico dalla sottovalutazione che il gruppo dirigente del Pd fa in queste ore di ciò che è accaduto e che rischia di travolgere la sinistra e il governo, faticosamente messo su dopo 15 mesi di ...

1000_best : RT @HuffPostItalia: 'Un cartello da Calenda a Fratoianni, o saremo spazzati via'. Intervista a Matteo Orfini - HuffPostItalia : 'Un cartello da Calenda a Fratoianni, o saremo spazzati via'. Intervista a Matteo Orfini -