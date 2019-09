Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone | non con Thegiornalisti ma come Tommaso

Ci sarà un crossover Tra Hawaii Five-0 e Magnum P.I.? Il creatore dei due show ha già qualche idea : L'universo creato da Peter M. Lenkov si espande. Sebbene non ci sia ancora stato un vero e proprio crossover televisivo tra Hawaii Five-0 e Magnum P.I., l'ideatore e showrunner di entrambi è determinato a far sì che le strade dei suoi personaggi si incontrino. Quando accadrà? Lenkov spera il prima possibile all'inizio della prossima stagione. A TV Line, il creatore dei due show targati CBS ha dichiarato che lui e gli sceneggiatori sono già al ...

La Vita in diretta - Lorella Cuccarini e Alberto Matano battuti da Barbara D’Urso : il programma di RaiUno mosTra qualche sprazzo positivo ma… : Barbara D’Urso batte Lorella Cuccarini e Alberto Matano. La prima, nuova, sfida del pomeriggio se l’aggiudica Pomeriggio 5 che al debutto ottiene 1.485.000 telespettatori e il 16,4% di share nella prima parte e 1.581.000 e il 15,7% nella seconda. La Vita in diretta debutta, a sorpresa, al di sotto delle aspettative fermandosi a 1.381.000 e il 14,4% (anteprima 12,8% di share con 1.279.000). Una distanza contenuta ma il nuovo ...

Tina Cipollari - dopo qualche sTravizio estivo - è stata messa a dieta da Maria : Una questione di peso è sbarcata a Uomini e Donne. In apertura di stagione del programma di chi cerca un partner per la vita, la padrona di casa, Maria De Filippi, più che occuparsi di problemi di cuore si è occupata di chili di troppo, proprio come se fosse una dietologa. Forse perché Maria, 57 enne, che da vera sportiva sfoggia una linea impeccabile, ha già messo a dieta il marito Maurizio Costanzo e lo tiene perennemente sotto controllo con ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 1° settembre - l’AusTralia passa con il Canada - il Brasile con qualche difficoltà si libera della Nuova Zelanda : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI STATI UNITI-REPUBBLICA CECA DEI Mondiali DI Basket 2019 (SI COMINCIA ALLE ORE 14.30) 11:59 Nuova Zelanda-Brasile 94-102: con qualche difficoltà nel finale i sudamericani si liberano dei neozelandesi, migliore in campo Leandrinho Barbosa con 22 punti, 3 assist e 3 rimbalzi. 11:55 TURCHIA-GIAPPONE 76-55: partita consistente di Ilyasova che oltre ai 17 ...

LIVE Basket - Mondiali 2019 in DIRETTA : risultati 1° settembre - l'AusTralia con qualche difficoltà si libera del Canada - equilibrio Tra Brasile e Nuova Zelanda : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DI STATI UNITI-REPUBBLICA CECA DEI Mondiali DI Basket 2019 (SI COMINCIA ALLE ORE 14.30) 11:21 Nuova Zelanda-Brasile 62-78: allungo devastante dei sudamericani nella seconda parte del terzo periodo, 12 punti con 5 assist e 3 rimbalzi per Luz. 11:18 REPUBBLICA DOMENICANA-GIORDANIA 47-36: terminata la prima metà di gara, sugli scudi Roberts con 11 punti e ...

Galli : “Tra 5 anni Ancelotti farà il direttore tecnico di qualche nazionale allenata proprio da Sarri” : Alla vigilia di Juventus-Napoli, la Gazzetta dello Sport intervista Giovanni Galli. L’ex portiere ha giocato nel Milan di Sacchi con Ancelotti come compagno di squadra. Ma conosce bene anche Sarri, visto che quando diventò direttore sportivo del Verona fu proprio Sarri che chiamò ad allenare la squadra. Quando poi il tecnico fu esonerato, anche Galli decise di abbandonare il suo l’incarico, rinunciando ai tre anni di contratto. Sarri ...

Senza tetto gioca qualche spicciolo e vince 2 milioni di euro - poi prende una decisione sTraordinaria : Un uomo ungherese, László Andraschek di 55 anni da sette anni viveva per la strada perché, a seguito di problemi con l’alcool la sua famiglia lo aveva cacciato e ora era un “Senza fissa dimora”. L’uomo, che con gli anni aveva deciso di riabilitarsi e era riuscito a smettere di bere, un giorno ha giocato qualche spicciolo comprando un biglietto e ha vinto 2 milioni di euro. L’uomo, che avrebbe potuto pensare a quel punto solo a se stesso, ha ...

C’è qualche garantista per Tatarella? Sì - a sinisTra. Oggi il Riesame : Il dolore di una persona in carcere la vedi dagli occhi della moglie. Che sono sempre impauriti anche se provano a farsi coraggio. Da quello che dice, dalle parole che usa con i figli per spiegare che papà non c’è, ma tornerà presto. Perché tornerà. Perché deve tornare. A Enea, il figlio di tre anni

Previsioni meteo 24 agosto : un sabato Tra sole e qualche temporale - anche intenso : L'ondata di calore è ormai un ricordo, ma ci sarà ancora un clima ancora estivo con temperature abbastanza nella norma. Tuttavia l'instabilità porterà ad una discreta attività temporalesca specialmente nelle ore pomeridiane e nelle aree montuose e interne di tutte le regioni.Continua a leggere

Di Marzio : “Icardi non ha aperto al Napoli che Tra qualche giorno andrà su Llorente” : Gianluca Di Marzio dà i suoi aggiornamenti su Icardi. «Icardi non ha aperto al Napoli. Non ha ancora chiuso definitivamente, ma non ha mai aperto. Il Napoli non lo attenderà all’infinito e tra qualche giorno andrà su Llorente». «Icardi è disposto a rimanere all’Inter, e di rimanere fermo due anni. Nel suo entourage, stanno provando a convincere Icardi ad accettare Napoli». L'articolo Di Marzio: “Icardi non ha aperto al Napoli che tra ...

Hostess conTrae il morbillo in volo : muore a 43 anni qualche giorno dopo : Ha contratto il morbillo da un passeggero mentre stava lavorando su un volo partito da New York e diretto a Tel Aviv ed è morta pochi giorni dopo. È quanto successo a Rotem Amitai, Hostess israeliana di 43 anni madre di tre figli, deceduta per una meningoencefalite, una complicazione del morbillo, come scrivono i media israeliani. Dagli accertamenti è emerso che la donna aveva fatto solo una dose del vaccino, invece delle due prescritte. Si ...

Vuelta a España 2019 - sesta tappa : Mora de Rubielos-Ares del MaesTrat. Arrivo per scattisti - possibile qualche distacco Tra i big : Prosegue il nostro cammino di presentazione delle varie tappe della Vuelta a España 2019: siamo giunti alla sesta, da Mora de Rubielos-Ares del Maestrat. 198,9 chilometri molto insidiosi: difficile che ci siano grandi distacchi tra i big, ma potrebbe arrivare qualche attacco. In ogni caso a giocarsi il successo saranno corridori resistenti. Percorso Subito due GPM in partenza a rendere il tutto molto più insidioso. La prima salita di giornata, ...

Calciomercato Torino - si cerca la spalla di Belotti : Tra conferme e qualche sorpresa [FOTO] : Calciomercato Torino – Inizio di stagione veramente importante in casa Torino, la squadra di Walter Mazzarri ha ipotecato il passaggio del turno dopo il successo dell’andata per 3-0 contro il Debrecen, adesso dovrà confermarsi anche nella gara di ritorno. Si preannuncia una stagione scoppiettante per i granata, il Calciomercato non ha ancora regalato sussulti ma il Torino ha intenzione di piazzare un colpo veramente importante ...