Renzi | «Più di 40 parlamentari sono con me» | Ascani a sorpresa non c?è | arriva Tabacci

Renzi : con me più di 40 parlamentari : 19.40 "Sono più di 40 i parlamentari;25 deputati e 15 senatori che saranno con noi. Per stare tranquilli i nomi saranno resi noti domani". Lo afferma Renzi a Porta a porta. "Ci sarà un sottosegretario -dice- non due, quindi una pattuglia di governo molto ridotta...". "E' stato un sacrificio personale, la sera prima dell'intervista non ho dormito" aggiunge. E: "Se partiamo dalla parola 'scissione' diamo l'idea di una operazione di palazzo. C'è ...

Pd - Calenda : “Comportamento Renzi ondivago. Governo più fragile - sarà problema per il partito” : “Non me la spiego. Perché io sono andato via dal Pd per rispettare la promessa fatta agli elettori. Viceversa Matteo Renzi ha contribuito in modo determinante a costruire questo Governo. Ha detto prima ‘mai coi 5 stelle’, poi ‘sì coi 5 stelle’, poi ‘sono al Governo non farò scissioni’, poi ha fatto la scissione. Insomma mi sembra un comportamento che definirei, in modo clemente, come ondivago”. ...

Pd : Furi con Renzi - lascia dem la più giovane della Direzione (2) : (AdnKronos) – “In politica -prosegue- una grande capacità è anche quella di saper leggere e interpretare un mondo che cambia. In questo nuovo millennio ci sono alcune sfide che non possono più passare in secondo piano: la lotta al populismo, l’emergenza climatica, la necessità di investire sulla scuola e sulla cultura, il saper immaginare un futuro sfidante e l’essere capace di prepararsi e adattarsi per sfruttare ...

Pd : Furi con Renzi - lascia dem la più giovane della Direzione : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Credo che molto nella politica lo facciano gli ideali e per questo motivo mi sento di continuare a camminare accanto a Matteo Renzi. Certa che sia la strada giusta che serve all’Italia”. Arianna Furi, 21 anni, leader del movimento giovanile Millennials e la più giovane componente della Direzione nazionale Pd, annuncia così l’addio ai dem per seguire Matteoo Renzi nel suo nuovo ...

Dai finanzieri ai parlamentari (tra cui Boschi e Bellanova) : ecco le donazioni ai comitati di Matteo Renzi. In due mesi più di 470mila euro : Il 3 luglio arrivano 100mila euro da Daniele Ferrero, primo azionista con il 27% nonché amministratore delegato della Venchi, colosso della cioccolateria. Il giorno dopo Lupo Rattazzi, imprenditore e figlio di Susanna Agnelli, versa altri 40mila euro. Segue con 90mila euro Davide Serra, finanziere italiano naturalizzato britannico, fondatore e amministratore delegato del fondo Algebris. È solo l’inizio dell’impennata di donazioni ai ...

Lo 'scisma' di Renzi è più vicino. Cosa sta succedendo nel Pd : Tutto si può dire della scissione annunciata dai Renziani fuorché sia consensuale. Perché Nicola Zingaretti ha fatto dell'unità la sua bussola e perché lo stato maggiore del partito è concorde nel ritenere la scelta dell'ex segretario una "follia", nella migliore delle ipotesi. Una "furbata" per i più critici nei confronti dell'ex segretario. Ettore Rosato, coordinatore dei Comitati civici "Ritorno al Futuro", non vuole chiamarla "scissione", ...

Ore di riflessione per Renzi - l’uscita dal Partito Democratico sembra più vicina : Mentre si moltiplicano gli appelli a non uscire dal Pd, sono ore di riflessione per Matteo Renzi. Dopo settimane di stop and go, la possibile scissione, o "separazione consensuale", nelle ultime ore sembra essere un processo avviato e difficile da fermare. Almeno stando alle dichiarazioni di Renziani di peso, come Ettore Rosato, vicepresidente della Camera, intervistato da 'La Repubblica'. Proprio Rosato parla di "separazione consensuale", come ...

Scissione Pd più vicina - pronti i nuovi gruppi di Renzi | Franceschini : Pd è casa tua : Orlando, vice-segretario Dem:"Il Pd dovrebbe discutere di come affrontare i problemi del Paese governando, non di come e se dividersi".

'Senza Renzi - alleanza M5s-Pd-LeU più solida'/ Fornaro : 'Governo può allargarsi' : Federico Fornaro non sembra avere dubbi: con l'addio di Renzi ai dem, la maggioranza di Governo M5s-Pd-LeU potrebbe allargarsi. Su Bersani...

