Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2019) “E’ un periodo di crisi, non c’è varietà e ideazione di nuovi. I palinsesti sono tutti uguali. E’ anche colpa dei reality e dei talent che condizionano le reti perché è più facile proporre elementi familiari per il pubblico piuttosto che rischiare con un programma ex novo. Aumentano i canali, aumentano i, ma non aumentano le idee. Nonpiù idiin tv, si mangia a tutte le ore e isono tutti uguali. I talk non mi divertono perché non c’è polemica dialettica e idee su cui scontrarsi, è un bla bla bla sterile”, parola di. Il conduttore di Militello dalla pagine del Corriere della sera boccia la tv di oggi e avvisa i colleghi: “Conti, Bonolis, De Filippi, Scotti sono tutti personaggi di grande carisma, che però si affezionano ache vanno avanti per più stagioni. Una volta dopo ...

carmelitadurso : Grazie a Pippo Baudo che in un’intervista sul @Corriere ha detto di me cose meravigliose,paragonandomi addirittura… - Cascavel47 : Pippo Baudo: “Non sopporto più i programmi di cucina in tv. Lorella Cuccarini? Ho un debole per lei”… - TutteLeNotizie : Pippo Baudo: “Non sopporto più i programmi di cucina in tv. Lorella Cuccarini? Ho un debole… -