Napoli | gli operai Whirlpool in corteo dopo l’assemblea bloccano l’autostrada A3

Napoli - tutta la gioia degli azzurri; Meret : «Non esiste esordio migliore» : È stato protagonista ancora una volta con parate che hanno salvato il Napoli ed il risultato. Ed era solo alla sua prima esperienza nell'Europa che conta. «Che serata! Non potevo...

Whirlpool - protestano gli operai di Napoli : Luca Sablone La manifestazione degli operai del sito di Napoli: "La tensione è molto alta, il clima è incandescente" Gli operai dello stabilimento Whirlpool di Napoli si sono mossi verso l'autostrada A3 Napoli-Salerno e hanno bloccato uno svincolo in entrambe le direzioni per un sit in: sul posto sono presenti anche i rappresentanti sindacali. Il caso è scoppiato dopo l'annuncio arrivato nella giornata di ieri al ministero dello ...

Whirlpool - gli operai bloccano l’autostrada A3 dopo la decisione di cedere il sito di Napoli : Esplode la protesta dei lavoratori Whirlpool dello stabilimento di Napoli, dopo la comunicazione dell’azienda di voler cedere il sito del capoluogo campano. Gli operai hanno bloccato l’autostrada Napoli-Pompei-Salerno all’altezza del casello dell’A3: i manifestanti si sono messi al centro dell’arteria e stanno tenendo un sit-in. “È chiaro che la Whirlpool prova a esasperare i sindacati e i lavoratori napoletani e a minarne la ...

Napoli - la grande notte degli azzurri : Anna Trieste col Mattino tra i tifosi : Anna Trieste celebra l'impresa del Napoli in Champions League ll Mattino tra i tifosi: live dalla Caffetteria martina al Centro Direzionale.

Llorente bacia la maglia del Napoli - i tifosi della Juventus non la prendono bene : Fernando Llorente bacia la maglia del Napoli, e i tifosi della Juventus non la prendono bene. Parte la protesta via social dopo il gesto dello spagnolo Llorente bacia la maglia del Napoli, i tifosi della Juventus non la prendono bene. È arrivato all’ Ombra del Vesuvio come ultimo colpo di calciomercato e da quel giorno l’ attaccante spagnolo si è subito immerso nella realtà Napoli, camminando in Città tra la gente che lo ha accolto ...

Napoli - la risposta del clan : nove colpi di pistola dopo la sventagliata di kalashnikov : nove colpi di pistola sono stati esplosi la scorsa notte in piazzetta Concordia, nei quartieri Spagnoli di Napoli. I bossoli sono stati rinvenuti a terra dalla polizia intorno alle 5. Sul posto sono...

Il Guardian : “Il Liverpool non affronterà molte squadre migliori del Napoli” : La squadra di Klopp doveva essere la migliore del mondo, parte così il commento alla partita di ieri del Guardian, ma gli avversari, in questo caso il Napoli, avevano fatto i compiti a casa. Barney Ronay sull’edizione on line fa un grande complimento al Napoli: Bisogna dire che il Liverpool non affronterà molte squadre migliori del Napoli in questa stagione. Ma quelli che lo faranno, avranno guardato e preso appunti. Napoli ha giocato ...

“StraordiNapoli” - Gazzetta elogia gli azzurri : “Liverpool spadellato e rosolato!”. E ora il San Paolo… : “StraordiNapoli”, ‘La Gazzetta dello Sport’ elogia la gara degli azzurri contro i campioni d’Europa in carica: “Liverpool spadellato e rosolato!”. L’analisi “StraordiNapoli”, titola così l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, a proposito del match che ha visto gli azzurri mettere sotto i campioni d’ Europa in carica. Una prestazione, quella degli ...

Ancelotti abbatte il Liverpool - il Napoli punta dritto agli ottavi : Campioni ko per mano di Carletto Ancelotti. Battendo il Liverpool, il Napoli ha buone possibilità di puntare dritto agli ottavi.

Napoli-Liverpool - gli highlights del match – VIDEO : Napoli-Liverpool, gli highlights del match – VIDEO highlights Napoli Liverpool| Esordio in Champions League per il Napoli che affronta in casa il Liverpool. Ecco gli highlights del match. Gli highlights di Napoli – Liverpool L'articolo Napoli-Liverpool, gli highlights del match – VIDEO proviene da ForzAzzurri.net.

Napoli-Liverpool : Due tifosi del Liverpool feriti dal lancio di bottiglie (VIDEO Sì Comunicazione) : Non parte nel migliore dei modi la sfida Champions del Napoli contro il Liverpool. Segnalati infatti alcuni incidenti tra le tifoserie in via Acton. La notizia è stata riportata e documentata con il video allegato da Sì comunicazione: due tifosi dei Reds sono stati feriti alla testa da alcuni napoletani che gli hanno scagliato contro delle bottiglie di vetro. I supportes inglesi hanno riportato delle ferite alla testa e sono stati prontamente ...

Biglietti Lecce-Napoli - ecco come acquistare i tickets della sfida della quarta giornata di Serie A : Avrà luogo domenica alle ore 15 l’incontro tra Lecce e Napoli, valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie A 2019-2020. Teatro della sfida è lo stadio Via del Mare della città pugliese. Parliamo in questo caso di una sfida che in teoria rappresenta un quasi testacoda, dal momento che i partenopei sono al quarto posto in classifica con 6 punti e i giallorossi di Puglia diciottesimi a quota 3. Nella pratica, invece, come si può ...

Napoli - 27enne picchia e sequestra la sua ex per 12 ore insieme a sua figlia di due anni : Una brutta storia di maltrattamenti arriva da Varcaturo, nel napoletano, dove una donna, insieme alla sua bimba di due anni, è stata segregata e picchiata per ben 12 ore dal suo ex compagno, un 27enne originario di Giugliano, cittadina che si trova sempre nel napoletano. La donna ha 28 anni, e in passato aveva già subito le angherie dell'ex compagno, nei confronti del quale era stato già emesso un divieto di avvicinamento alla ragazza e a sua ...

Napoli - segrega per 12 ore la ex compagna e la figlia di 2 anni e poi violenta la donna : 27enne arrestato : E' accaduto a Varcaturo, nel Napoletano. Nei confronti dell'uomo c'era già un divieto di avvicinamento alla donna disposto dal Tribunale dopo che per mesi l'aveva perseguitata. Ora il 27enne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale, sequestro dipersona e stalking