La verità di Giorgia Caldarulo su Taylor Mega | Mi insultano | ma quando l' ho conosciuta

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 18 settembre 2019) Le immagini che ritraggonoche bacia la nuova fidanzata,, hanno scatenato la reazione furibonda di Erica Piamonte, che ha accusato la influencer di averla ingannata dichiarandole amore ma, in realtà, aveva già un’altra compagna.In seguito alla paparazzata del settimanale Nuovo, dunque, molti sostenitori della ex concorrente del Grande Fratello sono insorti contro la, accusandola di essersi messa in mezzo ad una storia d’amore e di aver portato aad allontanarsi dalla Piamonte.è stata subissata da critiche feroci, commenti spiacevoli ed insulti che l’hanno costretta ad intervenire su Instagram e spiegare, attraverso alcune stories, di non essere stata l’amante di, ma di averlaentrambe erano single.“Chi mi conosce sa che non sono solita commentare i miei fatti personali perché non mi va, non mi piace...Però ...

infoitcultura : Taylor Mega è fidanzata con Giorgia Caldarulo? Ecco tutta la verità dell’influencer - giorgia_guiggi : RT @lucianasavarese: ??? Stamattina niente scuse x l'aggressione di ieri al giornalista Nasso. LVI ha sottinteso anzi che se lo sia meritat… - giorgia_guiggi : RT @Gabriellagiallo: 'Salve. Sono un podista a livello amatoriale, ho deciso di apportare il mio piccolo contributo al messaggio di verità… -