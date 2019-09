Fenomeni di razzismo nei confronti dei meridionali Lo Stato intervenga

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 18 settembre 2019) L' episodio doloroso ed esecrabile della donna picchiata a Forlì, tartassata, anche moralmente, con i termini "terrona", "puzzolente" e "mafiosa", che segue, soltanto dopo pochi giorni, l'episodio verificatosi a Malvaglio, in provincia di Milano, neidi una ragazza foggiana, a cui una signora ha negato l'affitto della propria casa perché meridionale, è un evidente segnale che nel nostro Paese sta per prendere piede il, l’odio e la discriminazione neidei, nonché neidegli extracomunitari.Sarebbe riduttivistico definire tali episodi come frutti del campanilismo: si tratta, a nostro avviso, di odio razzistico da parte dei settentrionali neidei, come accadeva negli anni sessanta. Tale forma di odio sembrava essere stata superata, forse per l’avvento del fenomeno dell’immigrazione legata al processo di ...

