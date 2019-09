Alla Camera 49 falchi tiratori salvano Sozzani e Di Maio dice | Il voto segreto va

Arresti domiciliari per Diego Sozzani (FI) - Alla Camera il dibattito per l’autorizzazione a procedere. Segui la diretta : Si discute oggi in aula alla Camera l’illustrazione della relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, e quindi il voto, sull’applicazione della misura cautelare degli Arresti domiciliari per Diego Sozzani, il parlamentare novarese di Forza Italia coinvolto nell’inchiesta “Mensa dei poveri” coordinata dalla Dda di Milano. Il deputato azzurro, che ha depositato una memoria difensiva, è accusato di finanziamento illecito ...

Alzheimer - il 24 settembre Alla Camera : 1.49 I malati di demenze in Italia sono purtroppo in aumento (600 mila con demenza di Alzheimer e circa 3mln di persone direttamente o indirettamente coinvolte nell'assistenza dei loro cari). Se ne parlerà alla Camera il 24 settembre al Convegno dedicato alla Malattia di Alzheimer e alle demenze. L'evento, organizzato dall'associazione SOS Alzheimer,coincide con la XXVI Giornata Mondiale nella quale verrà annunciato il Manifesto nazionale per ...

Matteo Renzi pronto all'addio al Pd : Alla Camera Rosato tratterebbe anche con la Carfagna : Matteo Renzi sembra molto vicino a dare il suo addio al Partito Democratico: a circa un mese dall'appuntamento della Leopolda a Firenze circolano voci di un possibile nuovo partito guidato dall'ex premier. alla Camera Ettore Rosato sta conducendo trattative col Gruppo Misto e con alcuni deputati di Forza Italia più vicini a posizioni anti-salviniane, come l'ex ministro Mara Carfagna. Nel frattempo il resto del partito è contrario alla scissione ...

Pd - Renzi verso l’annuncio della scissione : nascerà un nuovo gruppo Alla Camera. Con lui anche due ministri e due sottosegretari : I retroscena si sprecano e tutti però usano il futuro indicativo e mai il condizionale. Matteo Renzi domani, martedì, durante la registrazione di Porta a Porta e forse già in mattinata con un’intervista a un quotidiano, annuncerà che lascerà il Partito democratico. Un’accelerazione che hanno provato a fermare in parecchi tra i suoi fedelissimi (o forse già ex): dal sindaco di Firenze Dario Nardella ai sottosegretari Salvatore ...

La scissione del Pd è realtà : gruppi renziani Alla Camera e al Senato : La fuoriuscita di Matteo Renzi e dei suoi fedelissimi è vicina: sia alla Camera che al Senato un ristretto numero di deputati e Senatori dovrebbe lasciare molto presto il gruppo parlamentare dem per creare una nuova componente del Misto a Palazzo Madama e un gruppo autonomo a Montecitorio. E la decisione potrebbe essere annunciata molto prima del previsto.Continua a leggere

Il supersucco antiossidante dalla Calabria Alla Camera di Commercio di Bologna : Il “Tris Energy Juice” bio, prodotto dall’Azienda Agricola Patea di Brancaleone (RC) in sinergia con la filiera multiregionale del Goji

Taglio parlamentari - ddl sarà esaminato dAlla Camera dopo il 25 settembre. Calendario sarà fissato dopo la nomina dei sottosegretari : La legge per il Taglio dei parlamentari sarà esaminata a Montecitorio almeno dopo il 25 settembre. L’assemblea dei capigruppo alla Camera, in attesa della nomina di sottosegretari e viceministri, ha stabilito che l’Aula si riunirà solo martedì 17 e mercoledì 18 settembre con la discussione generale su quattro ratifiche di altrettanti trattati internazionali. Entro la fine del mese, presumibilmente il 25, si terrà una nuova capigruppo ...

Matteo Salvini - primo addio alla Lega : Carmelo Lo Papa lascia il gruppo Alla Camera - chi è il "trasformista" : Prima è stato tirato per la giacchetta da tutta la Lega, o quasi, affinché scaricasse il M5s e archiviasse il governo gialloverde. Poi, pur avendo sì sbagliato il tempismo, Matteo Salvini è stato criticato da alcuni esponenti del Carroccio per aver dato il là alla crisi. Ed in questo contesto, si re

Lega - la prima defezione arriva dalla Sicilia : l’acchiappavoti Carmelo Lo Monte lascia il Carroccio Alla Camera e passa al Misto : Era stato uno dei primi a salire sul Carroccio in Sicilia. Adesso è anche il primo a scendere. A pochissimi giorni dal ritorno della Lega tra i banchi dell’opposizione, Carmelo Lo Monte ha deciso di abbandonare il partito dell’ex vicepresidente del consiglio. Il 9 settembre, infatti, ha lasciato il gruppo della Lega alla Camera per passare a quello Misto. Così Matteo Salvini perde una delle sue prime colonne del consenso in Sicilia, e una ...

Titoli e aperture : cosa scrivono i quotidiani in edicola del discorso di Conte Alla Camera : Una seduta incandescente, ieri alla Camera dei Deputati, che ha votato la fiducia al governo Conte 2 con 343 voti a favore e 263 contrati. Il premier ha chiesto “riforme e linguaggio mite” e si è appellato al “coraggio” e alla “determinazione” di 5Stelle, Pd e Leu. Per il premier “va sfruttata l'occasione unica per migliorare il Paese”. In Aula alta tensione e quasi rissa con la Lega. Fuori dal Palazzo di Montecitorio Meloni e Salvini hanno ...

Il governo Conte 2 ottiene la fiducia Alla Camera con 343 sì : Il governo Conte 2 incassa la fiducia alla Camera dei Deputati dopo una giornata lunga e travagliata. Al termine della votazione, è stato il presidente Roberto Fico a leggerne i risultati: 343 sì, 263 no e tre astenuti. I deputati presenti, dunque, erano 609, con 606 votanti. alla Camera il nuovo governo Conte sostenuto da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e LeU ha ottenuto 39 voti in più rispetto alla maggioranza fissata a 304. ...

Governo Conte - fiducia ok Alla Camera : L'esecutivo giallorosso formato da Movimento 5 Stelle e Pd ottiene la fiducia alla Camera con 343 voti a favore. Domani...